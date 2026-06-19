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瑞士證實美伊談判喊卡！范斯取消行程 傳與黎巴嫩停火生變有關

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瑞士證實美伊談判喊卡！范斯取消行程 傳與黎巴嫩停火生變有關

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國副總統范斯18日在白宮布雷迪新聞發布室聆聽記者提問。美聯社
美國副總統范斯18日在白宮布雷迪新聞發布室聆聽記者提問。美聯社

伊朗反對派媒體「伊朗國際」19日報導，瑞士外交部表示，美國與伊朗原定在布爾根施托克（Bürgenstock）舉行的會談，將不會如期於當天進行。

Axios稍早報導，美國白宮表示，副總統范斯已延後原定前往瑞士的行程。白宮稱變更計畫的原因是「後勤安排（logistics）」，但有跡象顯示，背後可能與黎巴嫩停火局勢不穩有關。一名美國官員表示，德黑蘭指控以色列違反黎巴嫩停火協議，可能是會談無法於19日舉行的原因。

報導指出，以色列軍方18日稍早對黎巴嫩南部發動空襲，造成4人死亡。當晚，在以色列駐美大使發表聲明後、范斯宣布不會啟程前，以軍與真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩南部爆發激烈交火。

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