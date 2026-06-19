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美伊簽終戰備忘錄展開60天談判期 專家：恐無疾而終

中央社／ 華盛頓18日專電

美國伊朗簽署結束中東戰爭的備忘錄，後續60天的談判期今天起算。美退將分析，美國對伊朗的軍事行動重創其製造核武的能力，卻仍無法讓德黑蘭做出實質讓步，濃縮鈾等問題留待後續談判處理，這恐怕是冗長且毫無成果的過程。

美國總統川普（Donald Trump）17日簽署美國與伊朗的14點備忘錄，伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）也以數位方式完成簽署。

根據備忘錄內容，美國和伊朗承諾最長在60天內（經雙方同意可延長）進行談判並達成最終協議。美國副總統范斯（JD Vance）表示，60天談判期由今天開始起算；白宮一名發言人指出，美國期待儘早展開和伊朗的技術會談。

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）今天接受中央社記者視訊專訪直言，「不認為這項備忘錄是很好的成果」，談判並未反映出美國和以色列自2月28日聯手攻擊伊朗以來，歷經40天戰鬥後的地面實況；伊朗軍隊幾乎被擊敗，對美國的阿拉伯夥伴施加代價的能力有限，也毫無向美國和以色列施加代價的能力。

美伊備忘錄內容包括船隻在60天內免費通過重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）；規劃3000億美元的基金用於伊朗重建與經濟發展；伊朗重申不會採購或研發核武；美國承諾按最終協議中商定的時間表，終止對伊朗的所有類型制裁；鑑於最終協議談判的進展，伊朗被凍結或受限的資金和資產將被釋出。

蒙哥馬利認為，這項備忘錄對伊朗做出過多讓步，換來的僅是他們不干涉荷莫茲海峽的化石燃料運輸。但事實上，美軍近期已經開通了荷莫茲海峽的南部航道，讓部分商船得以通過。

蒙哥馬利曾任職於美國太平洋司令部及歐洲司令部，現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundationfor Defense of Democracies）資深研究員。他分析，美國走向戰爭的主要目的在於徹底終結伊朗製造核武的能力，在去年「午夜重錘行動」（Operation MidnightHammer）及今年40天的戰鬥行動後，伊朗製造核武的能力已遭受重創。

在此情況下，蒙哥馬利指出，美國仍無法讓伊朗在備忘錄中做出實質讓步，承諾絕不追求核武並將目前持有的濃縮鈾移交給第三方，而這些問題留待後續60天的談判期才去討論。從歷史經驗來看，伊朗向來有能力將這類的談判無限期拖延好幾年。

「如果我是美國的夥伴或盟友，會非常擔心美國與威權國家談判的能力」，蒙哥馬利也說，川普不像美國前幾任總統、甚至是川普1.0那樣，將威權政權視為危險或令人反感的存在，這是令他感到擔憂的地方。

他預期，美伊後續談判將是非常緩慢、冗長且毫無成果的過程。在美國11月期中選舉過後，川普有可能變得生氣、失望或被激怒，並再次對伊朗發動打擊。

對於外界批評這項備忘錄給予伊朗過多的讓步，范斯今天在白宮記者會回應表示，川普不會簽署對美國人民不利的協議，他對這項協議有信心，也一定會將它推進到最終完成。若伊朗不遵守協議，美國依然擁有目前所掌握的每一項工具和影響力，這項備忘錄關乎的是行為，也就是「獎勵良好行為並懲罰不良行為」。

終戰 伊朗 川普 以色列 美國

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