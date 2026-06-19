美伊談判生變？范斯延後啟程前往瑞士與伊朗協商執行協議的行程

白宮在美東時間18日表示，美國副總統范斯已延後預定18日啟程、飛往瑞士與伊朗洽談執行14點備忘錄的行程

白宮發言人在美東時間18日深夜發表聲明說，范斯和美國代表團一直都準備動身，商談執行協議的計畫，「但這些協商的物流一直都不簡單、也不可預測」。范斯18日稍早表示，他認為商談執行協議內容的技術談判，將在本周末某個時間點舉行，屆時他將前往瑞士。

伊朗未立即回應路透記者的置評請求。伊朗已表示，在雙方延長停火至少60天後，準備展開技術談判，但半官方的塔尼斯姆通訊社18日指出，伊朗談判代表團需要先看到美國執行臨時協議的跡象，才會啟動下一輪和平會談，也未證實伊朗代表團是否會前往日內瓦。

白宮官員表示，可能在瑞士日內瓦舉行美伊協議的正式簽署儀式，但伊朗外交部表達懷疑，認為在雙方總統簽署協議後，舉行儀式為非必要之舉。這項歧見也增添能否達成長久停火的不確定性。

美伊將在下一輪談判試圖針對伊朗核子計畫、及如何稀釋或摧毀伊朗高濃縮鈾的分歧，達成共識，但許多專家都認為，60天不足以敲定如此複雜又技術性的問題。但美伊雙方的協議明定，經雙方同意後，可再延長停火期。

以色列和伊朗的態度也是變數。雖然美伊協議要求包括黎巴嫩等各戰線全面停火，但以色列已表示無意撤出黎巴嫩，還發布一張顯示占領區擴大的地圖。

伊朗最高領袖穆吉塔巴則指出，美國總統川普因「走投無路」而簽署協議，並暗示針對核子計畫的談判將不容易，「如果美方想要求太多，我們不會接受」。