整理包／荷莫茲海峽恢復正常有多難？五大障礙卡關 恐拖到2027年

美國與伊朗已承諾重啟被視為全球能源命脈的荷莫茲海峽，但海運業普遍認為，航運要恢復到戰前水準仍有很長一段路要走。預測市場Kalshi估計，8月1日前恢復正常的機率約51%，9月1日前恢復的機率約68%。

以下是影響航運復甦的五大障礙：

1. 水雷威脅未解除

伊朗據信在原有主要航道布設水雷，迫使船隻改走替代路線。根據美伊簽署的14點協議，伊朗承諾排除水雷威脅，但掃雷作業恐耗時數周，這是恢復正常通行的首道門檻。

2. 船員仍擔心遇襲

美伊自4月8日起維持停火，但零星攻擊未歇，戰爭期間至少14名海員喪生，另有46起攻擊造成船損。船員、船東與保險業者對安全情勢仍有疑慮，可能影響船隻調度。

3. 管轄權歸屬不明

戰後海峽由誰協調通行尚未定案。船東擔心，若被迫與仍受美國制裁的伊朗當局接觸或申請通行，將徒增法律與營運風險。

4. 通行費爭議未解

美伊協議規定60天免收費期，但期滿後是否開徵通行費尚未定案。但收費欠缺法源依據，且船東擔心付費將遭美國制裁。大型能源業者已表態，不願支付額外過路費。

5. 油氣產能恢復慢

市場人士指出，真正限制荷莫茲海峽恢復正常的不是船舶，而是油氣產量。戰爭造成油氣田停產與設施受損，重建成本估達420億美元。Rystad Energy預估，流失產量要到2027年1月才能完全恢復。