快訊

鱷魚沒咬到卻重傷命危！3歲童疑遭人拋入池中 園長妻子急跳下救人

「米克拉颱風」最快明生成 氣象署示警：下周轉中颱 恐逼近台灣

遭綠營側翼批繞路不與蘇巧慧碰面 李四川競辦用影片還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／荷莫茲海峽恢復正常有多難？五大障礙卡關 恐拖到2027年

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
儘管美伊已同意重開海峽，航運恢復正常仍面臨多重障礙。路透
儘管美伊已同意重開海峽，航運恢復正常仍面臨多重障礙。路透

美國伊朗已承諾重啟被視為全球能源命脈的荷莫茲海峽，但海運業普遍認為，航運要恢復到戰前水準仍有很長一段路要走。預測市場Kalshi估計，8月1日前恢復正常的機率約51%，9月1日前恢復的機率約68%。

以下是影響航運復甦的五大障礙：

1. 水雷威脅未解除

伊朗據信在原有主要航道布設水雷，迫使船隻改走替代路線。根據美伊簽署的14點協議，伊朗承諾排除水雷威脅，但掃雷作業恐耗時數周，這是恢復正常通行的首道門檻。

2. 船員仍擔心遇襲

美伊自4月8日起維持停火，但零星攻擊未歇，戰爭期間至少14名海員喪生，另有46起攻擊造成船損。船員、船東與保險業者對安全情勢仍有疑慮，可能影響船隻調度。

3. 管轄權歸屬不明

戰後海峽由誰協調通行尚未定案。船東擔心，若被迫與仍受美國制裁的伊朗當局接觸或申請通行，將徒增法律與營運風險。

4. 通行費爭議未解

美伊協議規定60天免收費期，但期滿後是否開徵通行費尚未定案。但收費欠缺法源依據，且船東擔心付費將遭美國制裁。大型能源業者已表態，不願支付額外過路費。

5. 油氣產能恢復慢

市場人士指出，真正限制荷莫茲海峽恢復正常的不是船舶，而是油氣產量。戰爭造成油氣田停產與設施受損，重建成本估達420億美元。Rystad Energy預估，流失產量要到2027年1月才能完全恢復。

荷莫茲海峽 海峽 伊朗 以色列 美國

延伸閱讀

荷莫茲海峽掃雷須耗時40至50天 重回戰前運量要4個月

整理包／四QA看懂美伊簽協議後 中東原油流動要多久才能恢復正常

荷莫茲海峽解封倒數 船舶量月內可望恢復5成

荷莫茲海峽正開通？1現象狠打臉川普

相關新聞

終於表態！伊朗最高領袖批准協議 專家看玄機：可隨時甩鍋

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）18日發布談話表示，伊朗官員「出於同情與善意」，為達成美伊初步和平協議付出大量努力；他並稱，美國總統川普則是「出於絕望」，為促成協議動用了各種施壓手段。

整理包／荷莫茲海峽恢復正常有多難？五大障礙卡關 恐拖到2027年

美國與伊朗已承諾重啟被視為全球能源命脈的荷莫茲海峽，但海運業普遍認為，航運要恢復到戰前水準仍有很長一段路要走。預測市場Kalshi估計，8月1日前恢復正常的機率約51%，9月1日前恢復的機率約68%。

川普稱初步和平協議等同伊朗投降 再炸荷莫茲也不會重開

美國總統川普與伊朗開戰時曾要求德黑蘭「無條件投降」，最終卻僅達成一份有限度的諒解備忘錄（MOU）。不過，川普接受Axios Show節目專訪時否認這場戰爭讓外界看見他的權力界限，也強調再打下去，可能會引發大蕭條。

免收費只維持60天！伊朗稱掌控荷莫茲海峽 船隻通行要申請

伊朗已針對商業船舶通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）推出臨時通行機制，規定航運業者必須向波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA.ir）提交通行申請。同時，伊朗也明確表示，在最初60天內不會收取任何費用，所有相關成本將由政府負擔。

【專家之眼】美伊和解：巴國如何成功調解巨人與狂人之戰？

美國與伊朗宣布達成停火協議，之前巴基斯坦、卡達也都確認各方已達成協議，開放荷莫茲海峽，結束戰爭。該協議可望在6月19日於瑞士日內瓦簽署「伊斯蘭馬巴德備忘錄」（Islamabad Memorandum），正式結束美伊雙方自今年2月28日以來的戰爭。

美國中央司令部：已解除對伊朗的海上交通封鎖

負責中東戰事的美國中央司令部18日在社媒X發文宣布，美軍已解除對進出伊朗各港口及沿海地區的海上交通封鎖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。