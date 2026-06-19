美伊和談 伊朗裔比利時議員：僅暫時停火勿取消制裁

美國與伊朗簽署結束中東戰爭的備忘錄並預計展開會談。伊朗裔比利時眾議院議員沙菲認為，這份備忘錄僅是「暫時停火」策略，無法根本解決伊朗政權帶來的威脅。她呼籲國際社會不應輕易放寬或取消制裁措施。

目前人在美國的沙菲（Darya Safai）接受中央社電話專訪，針對當前美伊簽署備忘錄與後續局勢變化提出看法。

沙菲形容，美國將於11月舉行選舉，這份備忘錄僅是選舉因素之下的「暫時停火」，僅能帶來非常短暫的和平，而且伊朗政權並不會因此與國際社會接軌。

她進一步分析，備忘錄內容並未具體回應世界各國擔憂的核心安全議題，包含射程範圍廣泛的長程飛彈、伊朗伊斯蘭政權在國際上的代理人問題，以及如何處置依舊留在伊朗境內，濃度高達60%的濃縮鈾。

她表示，自今年2月以來，國際社會對伊朗採取的行動與限制，確實已經大幅削弱了這個政權，然而一旦西方國家因為協議而放寬或取消對伊朗的限制與經濟制裁，將會讓伊朗政權獲得重新賺取資金的機會，這些收入則會再度被投入在真主黨、哈瑪斯（Hamas）等組織，以及武器擴張。這樣將會令國際反恐與區域安全再次陷入危機，帶來災難性的後果。

儘管目前局勢看似陷入停滯，沙菲仍對長期的民主抗爭與行動抱持樂觀態度。

她說，過去20年來世界對伊朗的政策已經發生巨大的改變，20年前國際社會還寄望伊朗政權能在體制內進行改革，但如今已經沒人在談論改革，因為大家都知道，在伊斯蘭主義恐怖分子的意識形態體系中，根本不存在改革的空間。

「我確信伊朗政權在幾年內一定會垮台，因為他們已經徹底失去統治的正當性，不僅在伊朗人民心中如此，在國際社會上也是如此。」沙菲強調，在未來的幾個月或幾年內，伊朗人民將會變得更加強大。他們的鬥爭不會停止，且當局勢變得比現在更好時，全世界對抗伊朗政權的行動也將持續下去。

近期世界盃的部分賽事正在美國舉行，伊朗首戰在洛杉磯對上紐西蘭，沙菲也前往洛杉磯參加抗議行動，並在球場中舉起「獅子與太陽旗」，表達對當前伊朗政權的反對。

她說，真正的伊朗人民其實並不在乎這支「伊朗隊」獲勝與否，因為在人民心中，這支球隊並不能代表真正的國家，他們僅是伊斯蘭共和國政權的象徵。

沙菲表示，眾多伊朗海外僑民聚集在洛杉磯，悼念在今年1月在伊朗國內抗議活動中，遭到殘忍殺害的成千上萬條年輕生命。透過集會發聲與哀悼，盼大眾記住這些罹難者，並提醒世界，這個殘暴的政權並不代表伊朗人民。