後勤細節加以色列因素 美伊雙雙延後赴瑞士談判

美國副總統范斯今天將不會啟程前往瑞士參加新一輪與伊朗關於核子計畫的談判，白宮表示是因後勤安排困難所致；與此同時，伊朗也因以色列持續在黎巴嫩用兵而推遲赴瑞士談判。

美聯社報導，白宮在聲明中表示，一些技術層級會談計畫的具體細節尚未敲定，但強調美方代表團已做好準備，將待最佳時機啟程前往會談地點。

在法國出席七大工業國集團（G7）峰會的美國總統川普17日簽署美國與伊朗間一份14點備忘錄，雙方將重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並展開60天後續談判，為解決伊朗核子問題與達成最終協議鋪路；與此同時伊朗總統也以數位方式完成簽署。

原本范斯（JD Vance）與川普女婿庫許納（JaredKushner）、特使魏科夫（Steve Witkoff）訂19到21日前往瑞士，與伊朗方面的談判代表展開伊核議題談判。

另據與真主黨（Hezbollah）和伊朗關係密切的馬雅丁電視台（Al Mayadeen）引述知情人士披露，由於以色列持續攻擊黎巴嫩南部，伊朗談判代表團已推遲前往瑞士行程。

消息人士指出，伊朗代表團原本正準備啟程參加60天談判程序的首輪會談，但臨時決定喊卡。

這名消息人士指出，德黑蘭方面告知美國以及居中斡旋的各方，黎巴嫩問題是攸關美伊後續談判能否進行的核心之一；德黑蘭警告，以色列持續在黎巴嫩境內10公里範圍內展開軍事行動，已公然違反美伊諒解備忘錄第一條的規定。