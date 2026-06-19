川普稱初步和平協議等同伊朗投降 再炸荷莫茲也不會重開

美國總統川普與伊朗開戰時曾要求德黑蘭「無條件投降」，最終卻僅達成一份有限度的諒解備忘錄（MOU）。不過，川普接受Axios Show節目專訪時否認這場戰爭讓外界看見他的權力界限，也強調再打下去，可能會引發大蕭條。

川普向Axios記者卡普托（Marc Caputo）坦承，之所以透過談判達成初步和平協議，是為了避免戰爭演變成全球經濟大蕭條，但否認這段經歷讓他對自身權力有任何新的體悟。被問及這場戰爭是否讓他認識到自身權力的極限時，川普回答：「沒有極限。」

他接著說：「我還沒學到那個教訓。我知道確實有極限，但沒有極限。」

川普宣稱，美國已經「在軍事上完全擊敗」伊朗，甚至聲稱這份MOU「或許就是無條件投降」。他認為，美伊戰爭非但未顯示其權力存在極限，反而證明了美國的軍事實力。

他說：「還有誰能做到那樣的封鎖？我實施了一場海上封鎖，沒有任何一艘船能通過。有些船試圖闖關，但沒有持續太久。」

不過，川普也在訪談中承認，如果沒有達成協議，後果可能相當嚴重。對於鷹派批評者質疑為何沒有對伊朗採取更強硬手段，他則顯得有些不滿。他說：「我唯一能變得更強硬的方式，就是再打個兩、三個星期，繼續狠狠轟炸他們。對吧？但那能得到什麼？荷莫茲海峽根本不會開放。」

川普說：「我們幾個月都拿不到石油。只要你還在投炸彈，那個地方就會自動關閉。」他稍後又說：「這種事情可能引發全球性經濟大蕭條。」

一名知情人士透露，川普私下曾表達擔憂，認為全球石油儲備正在減少，如果荷莫茲海峽持續關閉，可能引發全球石油供應衝擊。這也解釋了為何川普最終接受一份能夠達成的協議，而非戰前承諾追求的最大化目標。但他仍堅稱，這場戰爭展現的是自己的權力與影響力，而非極限。