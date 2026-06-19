范斯警告以色列勿批美伊協議 稱川普是你們唯一盟友

美國副總統范斯（JD Vance）今天猛烈抨擊以色列批評美伊協議的人士，表示川普總統是目前以色列唯一的盟友。他在措辭強硬的回應中，還提及以色列每年獲得美國數十億美元的國防援助。

路透社報導，范斯是在為本週達成、旨在結束與伊朗戰爭的協議辯護。美國和以色列的批評人士認為，這項協議未能抑制伊朗飛彈計畫，也未提出明確方式拆除伊朗核設施，同時還限制以色列在黎巴嫩對抗真主黨（Hezbollah）武裝分子的軍事行動。

川普近來多次批評長期盟友以色列，使兩國關係緊張升高。就在不到4個月前，美國與以色列才聯手對伊朗發動攻擊。

在白宮記者會上，當被問及有報導稱以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對協議感到憤怒時，范斯表示未曾聽聞尼坦雅胡這類言論，但他批評尼坦雅胡內閣成員，稱這些人不僅攻擊協議，也對川普發動攻擊。

范斯對記者說：「我要傳達兩點訊息。第一，川普是此時此刻全世界唯一一位同情以色列的國家領導人…如果我是以色列政府內閣成員，我可能不會去攻擊在全世界僅存的唯一強大盟友。」

他還表示，會提醒這些閣員，以色列目前約2/3用於防禦的武器系統，「都是由美國人製造，並由美國納稅人的稅金支付」。

美國目前每年向以色列提供約40億美元軍事援助，而兩國正在協商新的援助協議。

范斯指出：「以色列的問題不是川普。任何在以色列認為美國總統是他們最大問題的人士，都需要清醒過來，認清這個國家目前所面臨的現實處境。」

尼坦雅胡辦公室和以色列外交部尚未立即回應置評請求。

川普昨天在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會閉幕致詞中，試圖淡化以色列的疑慮。他表示，尼坦雅胡在對付黎巴嫩真主黨武裝分子的問題上，可以採取「較溫和的方式」。

尼坦雅胡在協議達成後首次公開發言時表示，以色列珍惜與美國的關係，但仍將繼續駐軍黎巴嫩南部，以保障北部邊境居民的安全。

以色列今天公布一張地圖，顯示其在黎巴嫩南部擴大的軍事控制區，並表示不排除在這個區域之外發動攻擊，此舉被視為對美伊協議條款的挑戰。