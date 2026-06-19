免收費只維持60天！伊朗稱掌控荷莫茲海峽 船隻通行要申請

伊朗已針對商業船舶通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）推出臨時通行機制，規定航運業者必須向波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA.ir）提交通行申請。同時，伊朗也明確表示，在最初60天內不會收取任何費用，所有相關成本將由政府負擔。

衛報報導，德黑蘭稱對美國取得歷史性勝利，表示荷莫茲海峽在其掌控之下，不歡迎歐洲海軍護送船隻通行海峽的計畫。美國18日解除對伊朗封鎖，油輪已開始自由通行海峽。

根據伊朗官媒Press TV引述的伊朗最高國家安全委員會秘書處聲明，依據「伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」，所有尋求通過荷莫茲海峽的商業船舶均須向PGSA.ir提出申請，且未來60天內免收任何費用，相關成本均由伊朗政府負擔。

聲明指出，PGSA.ir已接獲指示，依照諒解備忘錄宗旨，以優先方式迅速審查並處理所有申請。此外，鑑於目前特殊情勢，以及通行航線沿途仍存在若干航行與安全風險，為確保安全通行並防止海上事故發生，船舶必須依照主管機關通知的航線、時程及指示航行，以利逐步增加通過海峽的海上交通量。

聲明最後表示，有關荷莫茲海峽通行的作業安排與技術程序，將由PGSA.ir另行通知。至於其他事項，包括排雷工作在內，將依據備忘錄第5條採取必要措施。

衛報指出，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）表示，荷莫茲海峽仍需要管理，而這將伴隨一定成本。對於期待荷莫茲海峽恢復永久自由航行的人而言，這番談話無疑是一項打擊，沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾親王（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）也對此提出質疑。

費薩爾親王指出，荷莫茲海峽在美伊衝突爆發前運作良好，船舶可自由航行，也不存在安全或環境問題。他質疑：「我們為何要因為這場衝突，而接受一套將被強加於海峽的新安排？這對我而言毫無道理。」並強調應回到過去的運作模式，因為原有制度運作良好，「事情也應該到此為止」。