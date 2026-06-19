快訊

SpaceX上市募資860億美元還不夠？傳最快下周再發200億美元公司債

紐約時報廣場突爆槍響！觀光客驚慌躲避 警稱1嫌已落網

老師拒看「鐵拳教育」理由好心酸 同業曝班級追劇感受到學生轉變

聽新聞
0:00 / 0:00

免收費只維持60天！伊朗稱掌控荷莫茲海峽 船隻通行要申請

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
從阿曼穆桑達姆地區眺望荷莫茲海峽，可見往來船隻，攝於18日。路透
從阿曼穆桑達姆地區眺望荷莫茲海峽，可見往來船隻，攝於18日。路透

伊朗已針對商業船舶通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）推出臨時通行機制，規定航運業者必須向波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA.ir）提交通行申請。同時，伊朗也明確表示，在最初60天內不會收取任何費用，所有相關成本將由政府負擔。

衛報報導，德黑蘭稱對美國取得歷史性勝利，表示荷莫茲海峽在其掌控之下，不歡迎歐洲海軍護送船隻通行海峽的計畫。美國18日解除對伊朗封鎖，油輪已開始自由通行海峽。

根據伊朗官媒Press TV引述的伊朗最高國家安全委員會秘書處聲明，依據「伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」，所有尋求通過荷莫茲海峽的商業船舶均須向PGSA.ir提出申請，且未來60天內免收任何費用，相關成本均由伊朗政府負擔。

聲明指出，PGSA.ir已接獲指示，依照諒解備忘錄宗旨，以優先方式迅速審查並處理所有申請。此外，鑑於目前特殊情勢，以及通行航線沿途仍存在若干航行與安全風險，為確保安全通行並防止海上事故發生，船舶必須依照主管機關通知的航線、時程及指示航行，以利逐步增加通過海峽的海上交通量。

聲明最後表示，有關荷莫茲海峽通行的作業安排與技術程序，將由PGSA.ir另行通知。至於其他事項，包括排雷工作在內，將依據備忘錄第5條採取必要措施。

衛報指出，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）表示，荷莫茲海峽仍需要管理，而這將伴隨一定成本。對於期待荷莫茲海峽恢復永久自由航行的人而言，這番談話無疑是一項打擊，沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾親王（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）也對此提出質疑。

費薩爾親王指出，荷莫茲海峽在美伊衝突爆發前運作良好，船舶可自由航行，也不存在安全或環境問題。他質疑：「我們為何要因為這場衝突，而接受一套將被強加於海峽的新安排？這對我而言毫無道理。」並強調應回到過去的運作模式，因為原有制度運作良好，「事情也應該到此為止」。

荷莫茲海峽 伊朗 海峽 以色列 美國

延伸閱讀

伊朗證實已與美國簽署協議 荷莫茲海峽免收費60天

荷莫茲海峽掃雷須耗時40至50天 重回戰前運量要4個月

美釋出美伊臨時協議內容 川普：伊朗不遵守就繼續轟

荷莫茲海峽解封倒數 船舶量月內可望恢復5成

相關新聞

免收費只維持60天！伊朗稱掌控荷莫茲海峽 船隻通行要申請

伊朗已針對商業船舶通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）推出臨時通行機制，規定航運業者必須向波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA.ir）提交通行申請。同時，伊朗也明確表示，在最初60天內不會收取任何費用，所有相關成本將由政府負擔。

【專家之眼】美伊和解：巴國如何成功調解巨人與狂人之戰？

美國與伊朗宣布達成停火協議，之前巴基斯坦、卡達也都確認各方已達成協議，開放荷莫茲海峽，結束戰爭。該協議可望在6月19日於瑞士日內瓦簽署「伊斯蘭馬巴德備忘錄」（Islamabad Memorandum），正式結束美伊雙方自今年2月28日以來的戰爭。

美國中央司令部：已解除對伊朗的海上交通封鎖

負責中東戰事的美國中央司令部18日在社媒X發文宣布，美軍已解除對進出伊朗各港口及沿海地區的海上交通封鎖。

美伊簽署備忘錄 全面停戰、60天內議和

美國總統川普十七日在法國凡爾賽宮簽署代表美伊初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ），當時他在法國出席年度七大工業國集團（Ｇ７）峰會後的晚宴。最終和平協議擬於六十天內談成，但他不排除展延。

川普讚習近平 沒添亂、幫大忙

美國總統川普十七日坦言，和以色列總理內唐亞胡的確在黎巴嫩議題上有歧見；他並建議內唐亞胡可以「溫和一點」。川普還稱讚中國大陸很了不起，沒向伊朗提供大型武器，且中方在解決美伊問題上，給予美方很大助力。

彭博：美伊MOU不如歐巴馬核協議

彭博十八日報導，美國總統川普第二任與伊朗達成的初步和平協議，可能比前總統歐巴馬任內達成、川普第一任廢除的二○一五年「聯合全面行動方案」（ＪＣＰＯＡ）限制更少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。