伊朗最高領袖批准與美終戰備忘錄 但稱他持不同看法

伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼今天表示，儘管他「抱持不同看法」，仍已批准伊朗與美國達成、旨在結束中東戰爭的備忘錄，但他並未進一步說明。

綜合法新社與路透社報導，穆吉塔巴‧哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）在國營電視台播出的書面訊息中指出：「原則上，我對（這份諒解備忘錄）抱持不同看法，但我予以批准，因為可敬的（伊朗）總統作為最高國家安全委員會（Supreme NationalSecurity Council）主席，代表他本人和其他成員向我承諾，會保護伊朗和抵抗陣線（Resistance Front）的權利。 」

穆吉塔巴並指出，總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）承諾，若華府提出過分要求，絕不讓步。

穆吉塔巴的父親哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）是伊朗前任最高領袖，他在美國2月28日聯手以色列對伊朗發動的空襲中身亡，那波空襲也引發這次中東戰爭。

自3月上任以來，穆吉塔巴尚未公開露面。

這則訊息也是穆吉塔巴首次對美伊終戰備忘錄表態，該備忘錄已由美國川普（Donald Trump）與裴澤斯基安簽署。

穆吉塔巴並稱，川普「出於絕望」，「運用一切手段」來達成協議。

他補充道，未來與美方進行面對面談判，並不代表接受「敵人的立場」。