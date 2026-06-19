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美伊簽署終戰備忘錄 美軍宣布對伊朗港口解除封鎖
美國與伊朗簽署結束中東戰爭的備忘錄後，美國軍方今天宣布解除對伊朗港口的海上封鎖。在此之前，美軍阻止船隻進出伊朗港口長達兩個多月。
法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發文表示：「今天，美軍解除對所有進出伊朗港口及沿海地區海上交通的封鎖。」
貼文補充道，美國軍艦「將繼續留在附近一帶，以確保協議各方面都得到遵守」。
美國副總統范斯（JD Vance）表示，美軍已允許至少12艘船隻通過。
伊朗於戰爭初期關閉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）後，美軍也對伊朗實施封鎖。
另據海事追蹤機構的說法，3艘沙烏地阿拉伯油輪今天已經通過荷莫茲海峽離開波斯灣（PersianGulf）。裝載液化天然氣（LNG）的法國籍船隻Mraikh號則成為衝突爆發以來，首艘通過該水道的這類法國船舶。
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