美伊簽署終戰備忘錄 美軍宣布對伊朗港口解除封鎖

美國總統川普十七日坦言，和以色列總理內唐亞胡的確在黎巴嫩議題上有歧見；他並建議內唐亞胡可以「溫和一點」。川普還稱讚中國大陸很了不起，沒向伊朗提供大型武器，且中方在解決美伊問題上，給予美方很大助力。

2026-06-19 00:00