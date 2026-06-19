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美國中央司令部：已解除對伊朗的海上交通封鎖

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
18日荷莫茲海峽沿岸的伊朗阿巴斯港內船舶。法新社
18日荷莫茲海峽沿岸的伊朗阿巴斯港內船舶。法新社

負責中東戰事的美國中央司令部18日在社媒X發文宣布，美軍已解除對進出伊朗各港口及沿海地區的海上交通封鎖。

但該司令部仍強調，美國海軍船艦將留在這附近，以確保美伊簽署的諒解備忘錄（MOU）獲遵守、遵從且完全有效。

美國副總統范斯18日也在白宮新聞簡報會說，作為（代表美伊初步和平協議的）該MOU一環，美國海軍已解除對伊朗各港口的封鎖，允許逾12艘船舶通過；自2月底開戰以來最大量的石油，現正通過荷莫茲海峽。

美聯社18日報導，美國海軍目前在伊朗外海部署逾12艘船艦，包括2艘航空母艦。

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