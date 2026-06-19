美伊和平協議 兩國總統簽署MOU終結軍事衝突

美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安17日分別親自簽署諒解備忘錄（MOU），讓這項旨在結束雙方軍事衝突的初步和平協議正式生效。

川普近期在法國參加七國集團（G7）峰會，他是在法國總統馬克宏於凡爾賽宮設宴款待期間簽署這份文件。白宮副幕僚長史卡維諾在「X」公布影片，顯示國務卿魯比歐將文件交給川普簽署，現場賓客隨後鼓掌致意。

美國總統川普（左）與伊朗總統裴澤斯基安分別親自簽署MOU。（法新社）

另一方面，伊朗官方通訊社伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）也發布照片，顯示伊朗總統裴澤斯基安簽署協議，並展示載有他與川普簽名的文件頁面。

IRNA報導稱，這份旨在結束「美國及猶太復國主義政權對伊朗伊斯蘭共和國強加戰爭」的諒解備忘錄，已於伊朗曆1405年3月28日（即2026年6月18日）凌晨，由美伊兩國總統完成簽署。

路透報導，伊朗外交部發言人巴蓋伊表示，由於兩國總統已簽署協議，原定19日於瑞士日內瓦舉行的主要簽署儀式將不再舉行。國際油價18日繼續下跌，布蘭特和西德州都已跌破每桶80美元，回到戰爭剛爆發的水準。