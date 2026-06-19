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彭博：美伊MOU不如歐巴馬核協議

聯合報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
共和黨參議員卡西迪批評，川普的核協議是巨大的「外交政策失誤」。路透
共和黨參議員卡西迪批評，川普的核協議是巨大的「外交政策失誤」。路透

彭博十八日報導，美國總統川普第二任與伊朗達成的初步和平協議，可能比前總統歐巴馬任內達成、川普第一任廢除的二○一五年「聯合全面行動方案」（ＪＣＰＯＡ）限制更少。

該協議雖要求伊朗「妥善處理」高純度濃縮鈾庫存，卻使足以製造多枚核彈的原料去向不明，這引發美國國會議員質疑華府戰略出現重大轉向。這也凸顯，要超越歐巴馬二○一五年協議防堵伊朗擁核的力道，挑戰將很嚴峻。

美國和以色列二月底聯手對伊朗開戰，名義上旨在防止伊朗發展核武，但要是美國未能掌握伊朗製造核武所需的原料，將使這場戰爭的成效大打折扣。

除了沒有對伊朗核活動設限，伊朗在該協議還能獲得其他好處，例如美國將同意解除對伊朗的所有制裁，包括聯合國安理會通過的決議，並解凍伊朗被凍結的龐大海外資產；伊朗還將獲三千億美元的重建與經濟發展經費和恢復石油出口。

反觀ＪＣＰＯＡ訂定高標準，將伊朗能擁有的低純度濃縮鈾庫存限制在三百公斤內，並限制新技術的研發、拆除部分核設施，以及國際原子能總署（ＩＡＥＡ）擁有對伊朗實施突擊檢查的權力。

川普政府也面臨具深遠影響的戰略大轉彎。就在三個月前，白宮還考慮派美軍特種部隊潛入伊朗，奪取濃縮鈾庫存。如今美國卻釋出訊號，願接受這些原料去向不明的現狀，只要能換取恢復中東能源出口和全球經濟的復甦。

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