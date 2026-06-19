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川普讚習近平 沒添亂、幫大忙

聯合報／ 記者陳熙文、編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普十七日坦言，和以色列總理內唐亞胡的確在黎巴嫩議題上有歧見；他並建議內唐亞胡可以「溫和一點」。川普還稱讚中國大陸很了不起，沒向伊朗提供大型武器，且中方在解決美伊問題上，給予美方很大助力。

川普指稱，平心而論，內唐亞胡是「好人」，只不過有時太激動；兩人仍有很好的夥伴關係，他也是「很棒」的總理。川普建議內唐亞胡，沒必要「每次有黎巴嫩真主黨的人走進一棟房子，就把整棟房子炸掉」。

川普說，美國有提供作為初步和平協議的諒解備忘錄（ＭＯＵ）內容給以色列，以色列在對付真主黨上可以做得更好；不是說以色列不能自衛，而是例如有兩架伊朗無人機在以色列沙漠未造成任何人員傷亡，以方不必為此轟炸黎巴嫩貝魯特。

川普還重提內唐亞胡臨時退出原定和美國聯手暗殺二○二○年一月時任伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）聖城部隊指揮官蘇雷曼尼行動的舊事，因此內唐亞胡這次沒理由反對美伊簽ＭＯＵ。

對中國在美伊和談的作為，川普稱讚很了不起，中國有能力搞破壞，也可以派軍艦突破美國在荷莫茲海峽的封鎖，但中方沒這麼做。

川普強調，中國國家主席習近平給他的幫助，很可能解決了相關問題；這對中國並非易事，畢竟他們從該海峽取得「百分之五十」的石油，而習近平試圖幫他解決問題，也沒提供伊朗任何大型武器，「我不能要求更多了」。

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