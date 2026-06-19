美伊簽署備忘錄 全面停戰、60天內議和

美國總統川普十七日在法國凡爾賽宮簽署代表美伊初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ），當時他在法國出席年度七大工業國集團（Ｇ７）峰會後的晚宴。最終和平協議擬於六十天內談成，但他不排除展延。

分別簽署不另舉行簽署儀式

不過，華爾街日報等多家美媒十七日報導，美伊今天在瑞士琉森將不再舉行簽署儀式，自十九至廿一日直接對伊朗核計畫展開談判。美方談判代表為副總統范斯、中東特使威科夫與川普女婿庫許納；美伊談判的調解方巴基斯坦及卡達也將與會。瑞士政府說，伊方談判代表為國會議長卡利巴夫。

美國官員十七日將該ＭＯＵ口述給媒體，伊朗官媒隨後也發布文本，兩個版本基本上相同。為了盡快重開荷莫茲海峽（下稱海峽），川普和伊朗總統裴澤斯基安當天就分別簽署，協議開始生效。

美有條件終止各種對伊制裁

這十四點ＭＯＵ主要有：立即且終止黎巴嫩等所有戰線的軍事行動；美伊避免干涉對方內政；美伊承諾六十天內進行談判且達成最終協議；美國將立即解除對伊朗的海上封鎖；伊朗將盡全力確保商船在六十天內免費且安全往返波斯灣和阿曼灣；提供至少三千億美元用於伊朗重建與經濟發展；美國承諾按最終協議的時間表，終止對伊朗的各種類型制裁。

伊朗重申絕不尋求或研發核武；美伊同意，在達成最終協議前將維持現狀；美國承諾，在簽署該ＭＯＵ後至解除制裁為止，對伊朗原油、石化產品及其衍生品出口和所有相關服務，美國財政部將予以豁免；美國承諾，按最終協議談判的進展，伊朗被凍結、受限的資產將解凍、開放且可全數動用。

卡利巴夫十七日說，這項「伊斯蘭馬巴德ＭＯＵ」規定六十天的海峽免費通行期，之後伊朗將收「服務費」。紐約時報報導，這代表海峽免費通行的時代恐告終，而戰前伊朗從未收費。

擬讓伊朗保留傳統彈道飛彈

社媒短片可見川普簽署的紙本，身旁是法國總統馬克宏。川普簽後就交給美國國務卿魯比歐，現場報以掌聲。川普表明，可能允許伊朗按比例保留（不搭載核彈頭的）傳統彈道飛彈，「他們總得有一些」，沙烏地阿拉伯及卡達有，伊朗卻不能有，這有點不公平，且彈道飛彈與核武也不同。

川普直言，若這場戰爭繼續下去，恐釀成經濟災難，「我最不想成為胡佛那種人」。一九二九年美股崩盤且最終遭遇經濟大蕭條，時任美國總統是共和黨籍的胡佛。對該ＭＯＵ的內容，共和黨籍聯邦參議員卡西迪在社媒寫道，「雷根總統地下有知，恐怕會氣得翻身」。

裴澤斯基安則稱讚該ＭＯＵ是歷史性文件，也是「來自強大伊朗的訊息」。俄羅斯外交部十八日說，樂見美伊達成協議。中國大陸外交部發言人林劍同日也說，希望相關各方均能切實兌現承諾。

根據船舶追蹤網站MarineTraffic的資料數據，十八日至少已有七艘船通過海峽。