美伊簽初步和平協議後 至少7艘船已通過荷莫茲海峽

美國有線電視新聞網18日報導，根據船舶追蹤網站Marine Traffic的資料數據，同日至少已有7艘船通過荷莫茲海峽（下稱海峽）。

上述資料數據顯示，4艘貨輪「駛離海峽，並駛往阿曼灣」。這4艘貨輪包括1艘懸掛法國國旗的液化天然氣（LNG）船及1艘懸掛南太平洋島國庫克群島國旗、運載瀝青的船舶。

該法國籍貨輪成為自2月底美國和以色列聯手對伊朗開戰以來，首艘通過海峽的LNG船。

其他還有懸掛巴拿馬國旗的「星程（Starway）號」（暫譯），「駛入海峽，並駛往波斯灣」。星程號能運載逾4.6萬公噸石油，此前關閉其船舶自動識別系統（AIS）。

美伊17日分別簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄（MOU），而重開海峽是該MOU關鍵的一環。