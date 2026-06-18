美司法部調查伊朗最高領袖相關交易 美國銀行疑涉入

彭博（Bloomberg News）引述知情人士報導，美國司法部（DOJ）正在調查伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼透過何種方式建立一個涉及華爾街銀行的全球投資組合。

此舉是針對洗錢與貪腐指控擴大調查的其中一環，包括嚴格檢視穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）名下機構涉及的交易。

消息人士透露，調查部門正在審視美國銀行在相關交易中扮演的角色，對象包括摩根大通集團（JPMorgan Chase）和花旗集團（Citigroup）。

摩根大通與美國司法部暫未回應路透社置評請求，花旗集團婉拒回應。

報導補充，這項調查不代表一定會提出控訴，主要是聚焦在穆吉塔巴．哈米尼。

前伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭美國和以色列空襲身亡後，其子穆吉塔巴．哈米尼獲選定為新任最高領袖，該職位對外交政策及核計畫在內的國家事務握有最終決定權。