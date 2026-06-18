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伊朗稱歷史性協議將終結戰爭 拒將飛彈納入談判

中央社／ 德黑蘭18日綜合外電報導
伊朗總統裴澤斯基安。圖／歐新社
伊朗總統裴澤斯基安。圖／歐新社

伊朗總統裴澤斯基安今天表示，伊朗與美國達成的「歷史性」協議將為結束戰爭及推動最終和平協議鋪路；不過德黑蘭也強調，未來與華府的談判不會觸及伊朗飛彈計畫。

法新社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群媒體發文說：「這是一份歷史性文件，也是來自強大伊朗的訊息：和平將在相互尊重的基礎上實現。」

他在貼文中附上文件影像，顯示這份文件已由他本人、美國總統川普以及居中斡旋的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）共同簽署。

這項協議為後續就伊朗核計畫及解除對德黑蘭制裁進行詳細談判奠定基礎，但未提及伊朗飛彈計畫。

伊朗今天表示，未來與美國的談判不會觸及伊朗飛彈計畫。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）接受伊朗國營電視台訪問時表示：「任何人都別想拿我們的飛彈說事。伊朗飛彈是用來發射的，不是用來談判的。」

在戰爭爆發前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾警告，伊朗必須就其彈道飛彈計畫進行談判。華府認為，這些飛彈對以色列和美軍在中東地區的基地構成威脅。

川普立場似有所軟化，他昨天表示，不讓伊朗擁有飛彈好像「不太公平」。

川普說：「我的意思是，如果其他國家擁有飛彈，卻不讓他們擁有一些，有點不公平。」

瑞士外交部今天證實，在美伊簽署結束中東戰爭的協議後，華府及德黑蘭計劃明天在瑞士柏根斯多克（Buergenstock）的度假村舉行初步會談，討論如何落實協議。

伊朗 以色列 美國

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