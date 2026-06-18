埃及學者看美伊協議：衝突未終 伊朗核野心為隱憂

美國將在19日與伊朗簽署和平協議。埃及中東政治學者認為協議成功失敗率各半，最可能失敗風險便是伊朗背地裡發展核武。此外，以色列初次公開浮現對美國的意見分歧，也值得關注。

埃及「十月六日大學」（October 6 University）政治學教授暨政治評論家法魯克（Hossam Farouk）17日接受中央社記者訪問時首先表示，從埃及的角度，甚至從整個世界的角度來看，協議簽署後首要動作是必須讓紅海航運安全，尤其是讓荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）維持在最佳狀態。

全球約有20%的石油需經由荷莫茲海峽運輸，此次美以伊戰爭對荷莫茲海峽的封鎖，已對全球經濟造成重大衝擊。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）也於18日表示，協議生效後第一步即是由伊朗立即重新開放荷莫茲海峽，而美國則即刻解除海上封鎖。

法魯克樂見於此。他說：「對埃及而言，這當然是利多，因為紅海安全直接關係到蘇伊士運河（SuezCanal）的航運，而運河通行費是埃及外匯與美元收入的重要來源。」

法魯克還笑說，未來若達成正式協議，受益者不光是埃及，石油與商品將恢復流通，能源價格會下降，其他運輸商品價格也會回穩，全球經濟都將因此受益。

然而，法魯克也以個人觀點直言道，「這場衝突尚未真正結束。未來一到兩年內，衝突再次爆發的可能性仍然存在。原因在於各方仍堅持各自的戰略目標。」

法魯克進一步解釋說，目前美國與以色列對伊朗的主要關切有3點：伊朗是否擁有核武、伊的彈道飛彈能力，以及伊朗在區域內的代理勢力。但其中最核心的問題仍是核武。即使簽署了備忘錄，未來真正的關鍵仍在於：伊朗是否停止發展核武。

伊朗堅稱其核計畫是出於「和平用途」；而美國與以色列則堅持伊朗不得擁有核武，並認為伊朗的說法不可信。法魯克表示，這一點將持續成為雙方最核心、最難解的爭議，也隨時可能再次引發衝突。

至於伊朗是否會停止發展核能力，法魯克語氣堅定地說：「不會。」

法魯克認為，伊朗即便在短期內暫停發展，但未來仍會重新考慮，並恢復核能力發展。法魯克分析，「成為核國家」是伊朗長期的戰略目標與國家願景，這個目標可能暫時被壓制，但不會消失。

此外，法魯克也特別強調，目前美伊宣布的並非是「正式協議」，而是一份「諒解備忘錄」。兩者之間存在本質差異。

法魯克解釋說，備忘錄是一種非具法律約束力的框架性安排，相當於說明「我們同意未來將進一步達成協議」；而正式協議則是具體、具法律效力的文件，包含明確條款、執行機制與違約懲罰。因此，19日簽署的文件其實只是為未來談判鋪路的框架。

至於和平協議的成功機率，法魯克認為目前尚難評估，因為備忘錄尚未簽署；即便簽署，也只是邁向未來協議的第一步，之後仍需進一步談判。而談判過程中如出現新爭議，隨時也可能完全打回到原點。

因此，即使明天美伊簽署了備忘錄，法魯克的評估仍是「50%成功、50%失敗」。

最可能導致協議失敗的風險，在法魯克看來，是伊朗未來不遵守正式協議條款，例如：未真正停止核武發展、秘密進行鈾濃縮、透過隱蔽方式恢復核活動。

法魯克警告說：「一旦發生這種情況，協議將全面崩解。」

至於美伊雙方內部的反對勢力是否會阻礙協議，法魯克則認為不太可能。因為若體制內部真正反對，協議根本不會被推動。因此，「我認為最終仍會完成簽署。」

最後法魯克提醒另一個值得注意的點是，以色列一直反對此協議，且近期已公開表現與美國總統川普之間存在分歧，特別是對協議內容感到不滿。

「這是以色列至今首次明確公開表現對美國的意見分歧。」法魯克如此說。