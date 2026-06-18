快訊

敏感時刻房東國泰人壽招商 新光三越撤出天母？業者回應

如何究責？這家投信因獨董「算錯8檔基金淨值」 金管會說話了

正妹主持人卵巢癌擴散醫判無法化療 她申請當大體老師：想做個有用的人

聽新聞
0:00 / 0:00

再進一步？瑞士證實美伊擬19日會談 就落實協議展開初步磋商

中央社／ 蘇黎世18日綜合外電報導
瑞士外交部證實，在美國與伊朗簽署結束中東戰爭的協議後，華府及德黑蘭計劃明天在瑞士柏根斯多克的度假村舉行初步會談。圖／歐新社
瑞士外交部證實，在美國與伊朗簽署結束中東戰爭的協議後，華府及德黑蘭計劃明天在瑞士柏根斯多克的度假村舉行初步會談。圖／歐新社

瑞士外交部今天證實，在美國伊朗簽署結束中東戰爭的協議後，華府及德黑蘭計劃明天在瑞士柏根斯多克的度假村舉行初步會談，討論如何落實協議。

路透社報導，瑞士外交部在聲明中指出，根據目前規畫，美國、伊朗及調解方巴基斯坦卡達仍計劃明天在柏根斯多克（Buergenstock）展開初步會談，商討如何履行協議。

瑞士外交部最新聲明移除了先前稱「其他相關國家」也將出席會議的說法。

聲明還補充，目前尚無法提供這場會議的進一步時程及相關細節。

美國 伊朗 巴基斯坦 卡達 瑞士

延伸閱讀

美伊終戰協議 伊朗研議由兩國總統簽署

瑞士外交部：美伊協議19日在布爾根施托克度假村簽署

伊朗：與美初步和平協議已簽署生效 周五簽署儀式取消

美伊宣布達成協議 預計19日簽署

相關新聞

對伊朗飛彈紅線鬆動？川普：其他國家都有 他們有「也不會炸掉地球」

美國與伊朗達成初步和平協議後，有媒體注意到，協議文本似乎沒有處理伊朗飛彈問題。川普17日在法國出席G7峰會期間表示，未來協議很可能允許伊朗保留部分傳統彈道飛彈，引發外界質疑，這是否代表美國數十年來要求限制伊朗飛彈計畫的立場出現重大轉向。

影／川普簽美伊初步和平協議影片曝光 伊朗也秀總統簽名照

美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）17日分別親自簽署諒解備忘錄（MOU），讓這項旨在結束雙方軍事衝突的初步和平協議正式生效。

怕美國陷入大蕭條？川普談美伊協議 自曝最不想成為這位前總統

美國與伊朗達成初步和平協議，並由美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）分別簽字生效。川普17日在法國G7峰會期間召開記者會時表示，之所以急於敲定諒解備忘錄（MOU），是因為擔心若戰爭持續下去，可能引發「經濟災難」，而他不想成為大蕭條（Great Depression）時期的總統胡佛。

伊朗：與美初步和平協議已簽署生效 周五簽署儀式取消

美國總統川普於美東時間17日晚間簽署美伊諒解備忘錄，根據半島電視台報導指出，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，美伊兩邊已經簽署電子版的備忘錄，協議已經開始生效。

內唐亞胡不滿美伊協議 川普「翻舊帳」嗆沒資格批評

美國總統川普17日在G7峰會場邊舉行記者會時表示，以色列總理內唐亞胡批評這項協議的理由沒那麼充分，因為他在2020年退出原定與美國聯手擊殺伊朗革命衛隊將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的行動。

再進一步？瑞士證實美伊擬19日會談 就落實協議展開初步磋商

瑞士外交部今天證實，在美國與伊朗簽署結束中東戰爭的協議後，華府及德黑蘭計劃明天在瑞士柏根斯多克的度假村舉行初步會談，討論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。