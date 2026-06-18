再進一步？瑞士證實美伊擬19日會談 就落實協議展開初步磋商

瑞士外交部今天證實，在美國與伊朗簽署結束中東戰爭的協議後，華府及德黑蘭計劃明天在瑞士柏根斯多克的度假村舉行初步會談，討論如何落實協議。

路透社報導，瑞士外交部在聲明中指出，根據目前規畫，美國、伊朗及調解方巴基斯坦和卡達仍計劃明天在柏根斯多克（Buergenstock）展開初步會談，商討如何履行協議。

瑞士外交部最新聲明移除了先前稱「其他相關國家」也將出席會議的說法。

聲明還補充，目前尚無法提供這場會議的進一步時程及相關細節。