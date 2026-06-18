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美伊簽署協議 IAEA稱願助制定落實步驟

中央社／ 日內瓦18日綜合外電報導
國際原子能總署表示，已準備好開始制定落實美伊協議所需採取的「具體步驟」。圖／美聯社
國際原子能總署表示，已準備好開始制定落實美伊協議所需採取的「具體步驟」。圖／美聯社

國際原子能總署（IAEA）今天表示，已準備好開始制定落實美伊協議所需採取的「具體步驟」。

法新社報導，國際原子能總署署長葛羅西（RafaelGrossi）在日內瓦告訴媒體：「現在輪到我們與美國伊朗坐下來，開始制定必須採取的具體步驟。」

美國總統川普與伊朗總統昨天簽署一項終結中東戰爭的協議，德黑蘭同意稀釋其濃縮鈾，以換取大規模經濟紓困。

根據美國官員公布的協議條款，伊朗將稀釋其濃縮鈾庫存，可能是在聯合國核子監督機構國際原子能總署的監督下，「在現場進行稀釋」。

葛羅西堅稱國際原子能總署是監督這個過程的合適機構，並表示：「這是一項非常複雜的行動，這不是秘密，因此我們必須做得非常非常詳細。」

他說：「在這份已簽署的諒解備忘錄中，國際原子能總署不可或缺的角色得到了認可…我認為就我們的公信力以及我們所扮演的不可或缺角色而言，這已說明一切。」

葛羅西說：「我認為這份備忘錄的存在是件好事。現在技術性工作要開始了。」

伊朗 美國

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