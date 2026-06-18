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對伊朗飛彈紅線鬆動？川普：其他國家都有 他們有「也不會炸掉地球」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普17日在法國G7峰會期間舉行記者會時表示，未來協議很可能允許伊朗保留傳統彈道飛彈，隨即引發外界質疑此舉打破美國數十年來對伊朗飛彈計畫的既定立場，而他直到返美前才進一步做出澄清。路透
美國總統川普17日在法國G7峰會期間舉行記者會時表示，未來協議很可能允許伊朗保留傳統彈道飛彈，隨即引發外界質疑此舉打破美國數十年來對伊朗飛彈計畫的既定立場，而他直到返美前才進一步做出澄清。路透

美國伊朗達成初步和平協議後，有媒體注意到，協議文本似乎沒有處理伊朗飛彈問題。川普17日在法國出席G7峰會期間表示，未來協議很可能允許伊朗保留部分傳統彈道飛彈，引發外界質疑，這是否代表美國數十年來要求限制伊朗飛彈計畫的立場出現重大轉向。

ABC新聞與每日郵報報導，川普表示，他可以接受伊朗保留一定數量的彈道飛彈。他的理由是，沙烏地阿拉伯、卡達等波斯灣國家也擁有飛彈，若完全不准伊朗持有，並不公平。

他說：「我的意思是，他們必須擁有一些飛彈，因為其他人也有。你總得有一些飛彈。有人說，『先生，你不應該讓他們擁有任何飛彈。』我回答，『我要怎麼做？難道我要讓沙烏地阿拉伯擁有飛彈，卻不讓他們擁有嗎？』對方說，『是的，先生。』但事情不是這樣運作的。」

川普還說，彈道飛彈和核武不同，「飛彈不是問題，會傷害一小塊地方，但不會炸掉整個地球」。他強調，若周邊國家都有飛彈，伊朗在相對比例上保留一些飛彈，是可以接受的。

有記者追問，美國發動「史詩怒火」行動的目標之一，不就是摧毀伊朗的彈道飛彈能力。川普則辯稱，伊朗現有飛彈已經比其他國家少，美方也已摧毀約85%的伊朗飛彈；剩下的多數藏在地下，伊朗「甚至拿不出來」。

外界認為，川普承認伊朗「必須擁有」部分飛彈，不只背離美國兩黨長期政策，也與他第一任期對伊朗的強硬路線形成鮮明對比。

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