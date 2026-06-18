怕美國陷入大蕭條？川普談美伊協議 自曝最不想成為這位前總統

美國與伊朗達成初步和平協議，並由美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）分別簽字生效。川普17日在法國G7峰會期間召開記者會時表示，之所以急於敲定諒解備忘錄（MOU），是因為擔心若戰爭持續下去，可能引發「經濟災難」，而他不想成為大蕭條（Great Depression）時期的總統胡佛。

ABC新聞報導，胡佛的政策常被認為是導致大蕭條的原因之一。根據報導與逐字稿，川普在記者會上表示：「我研究過歷任總統，有些是好總統，有些是壞總統，也有些是偉大的總統。偉大的總統其實不多，但有些確實非常糟糕，我們最近才剛有一位。」他接著說：「我最不想成為的總統，就是已故總統胡佛。我不想變成那樣，誰知道會發生什麼事。」

他表示，若衝突持續下去，可能引發經濟災難，「我不希望看到經濟災難。如果讓事情持續下去，這種情況有可能發生。而我只知道，每當我們談到和平的可能性時，股市都會像火箭升空一樣大漲」。

川普還說，之所以急於推動協議，也是因為不希望美國經濟陷入衰退，「我最不想成為的總統一直都是胡佛。我也不想變成尼克森，我不想變成的總統有很多。」