美伊14點終戰備忘錄 逐條文字與意涵一次看

美國官員今天宣讀美伊初步協議全文，以14點架構性協議方式呈現美伊高層共識，並將「逐步終止伊朗核計畫」等棘手難題則留待最終協議再行解決。

這份協議是美伊19日將在瑞士展開為期60天後續談判的基礎，目的是正式終止美國與以色列2月28日對伊朗發動的這場戰爭並重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

這份初步協議名為「美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國之間的伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」（IslamabadMemorandum of Understanding between the United Statesof America and the Islamic Republic of Iran）。以下綜整路透、法新社及紐約時報披露條文內容與解讀。

● 第1點：美國與伊朗及雙方在本次戰爭中的盟友，透過簽署本諒解備忘錄，宣告立即且永久終止黎巴嫩在內所有戰線軍事行動，並承諾自即日起，互不發動任何戰爭或軍事行動、避免相互威脅或動用武力，同時確保黎巴嫩的領土完整與主權。

最終協議將確認永久終止黎巴嫩等所有戰線的軍事行動，以及本項明定的所有規定。

（紐時註解：這裡提及黎巴嫩的內容，形同美國罕見否定以色列定調黎巴嫩境內、背後有伊朗撐腰的真主黨所構成的威脅。以色列已表示他們不受美伊任何與黎巴嫩有關協議的拘束，但這條的措辭將給伊朗籌碼，可在日後以色列再對黎巴嫩動武時據此向川普施壓。）

● 第2點：美國與伊朗承諾尊重彼此主權與領土完整，並避免干涉對方內部事務。

（紐時註解：這條乍看像是制式外交辭令，但美國與伊朗都曾互控試圖干涉對方內政，像川普曾公開呼籲示威者推翻伊朗政權，而伊朗特工也被控曾企圖暗殺川普，因此這條並非具文。）

● 第3點：美國與伊朗承諾將於最多60天內進行談判並達成最終協議，如雙方同意，則可延長期限。

（紐時註解：美方官員私下承認時間窗口緊迫，這段期間內未必能達成最終協議，尤其相較過去美國和伊朗歷時漫長的談判更是如此。但如此安排可讓最終協議有機會在年底美國期中選舉前完成，幫川普提振聲勢。）

● 第4點：本諒解備忘錄一經簽署，美國將立即解除對伊朗的海上封鎖，避免對伊朗實行任何干預或阻礙，並將於最慢30天內全面恢復交通；伊朗的船舶通行量應與戰前通行量相稱。美國也承諾將在最終協議簽署後的30天內從周邊地區撤軍。

（紐時註解：透過解除封鎖，美國等於讓伊朗再次能從本國港口進出貨品。這對伊朗而言是一項重要且可見的勝利，因為商品重新引入，伊朗當前經濟危機就能獲得緩解，美國也失去後續核子談判的一項重要籌碼。）

● 第5點：本諒解備忘錄一經簽署，伊朗將盡最大努力確保商船在60天內免費安全往返於波斯灣（Persian Gulf）與阿曼海（Sea of Oman）。商業船隻將立即恢復通行，另考量伊朗清除技術與軍事障礙、掃雷所需時間，須於30天內正式恢復通行。

此外，伊朗將與阿曼共商荷莫茲海峽未來的管理與海事服務，並依國際法及海峽沿岸國家主權權利，與其他波斯灣沿岸國家共同商議。

（紐時註解：這裡的關鍵是「僅限60天內不收費」，意即之後伊朗可能徵收費用，而這次戰前伊朗從未對航行收費，代表荷莫茲海峽免費通行的時代有可能告終。）

● 第6點：美國承諾與區域合作夥伴共同制定明確且雙方均同意的計畫，提供至少3000億美元（約新台幣9兆4800億元）用於伊朗重建與經濟發展，並於60天內確定計畫執行機制，美國將授予相關金融交易所需的一切許可、豁免及批准。

（紐時註解：川普17日堅稱，美國不會投資這項伊朗重建基金，但不排除由波斯灣盟國提供這筆資金的可能。川普過去批評前總統歐巴馬任內達成的2015年伊朗核協議有提供伊朗資金的機制，因此這條對川普而言會是一敏感政治議題。）

● 第7點：美國承諾按最終協議中商定的時間表，終止對伊朗的所有類型制裁，包括聯合國安全理事會（UN Security Council）和國際原子能總署（IAEA）理事會的決議，以及所有美國單方面實施的主要及次要制裁。

伊朗與美國確認上述關於制裁終止議題的關鍵重要性，並表達在談判中立即處理這些議題、達成雙方協議的意願。

（紐時註解：解除嚴厲經濟制裁或許是唯一能說服伊朗放棄核計畫的手段，這正是2015年伊朗核協議的核心。接下來的挑戰將是制定雙方同意的時間表，明訂美國將取消哪些制裁、何時取消，以及伊朗在履行核承諾後能獲得哪些回報。意味這很可能是一漸進過程，雙方在彼此缺乏信任下輪流採取小幅讓步。）

● 第8點：伊朗重申絕不尋求或研發核武。美國與伊朗已同意，關於濃縮鈾的處置及所有經雙方同意的其他核子相關事項，將按第7條所述時間表執行，最低限度做法是在IAEA監督下就地稀釋。

雙方也同意，待最終協議確立雙方均可接受的架構後，再就伊朗的鈾濃縮活動及其他核子需求相關事項展開討論。最終協議將確認本條款所載內容。最終協議將確認本條款所載內容。

（紐時註解：這是備忘錄唯一直接涉及核計畫的段落，從「重申」一詞可看出，伊朗承諾永不尋求核武並非新內容。這裡涉及伊朗須將手中約11噸濃縮鈾稀釋，包括440公斤濃度達60%、距武器級僅一步之遙的濃縮鈾。條文未要求伊朗放棄或將濃縮鈾交到國外，使得未來談判仍有大量問題待解決。而「伊朗核子需求」這一表述，等於認同伊朗堅持保留和平、發電用途的核子能力，保留未來能發展核技術。）

● 第9點：伊朗和美國同意，在達成最終協議之前，雙方將維持現狀：伊朗將維持其核子計畫的現狀，美國則不會對伊朗實施新制裁，或在該地區增強軍力。

（紐時註解：這條的作用在於為談判建立邊界，限制美伊採取一些施壓手段逼對方更多讓步，橫生談判枝節。對伊朗而言，維持核計畫「現狀」，應就是不能處理去年遭轟炸的核設施，繼續維持廢墟狀態。）

● 第10點：美國承諾，在本諒解備忘錄簽署後到制裁解除日為止，對於伊朗原油、石化產品及其衍生品的出口，以及所有相關服務，包括銀行、保險、運輸等，美國財政部將簽發豁免。

（紐時註解：這條最令力主對伊朗強硬一派的質疑，似乎伊朗重開荷莫茲海峽這項本分還能獲得獎勵。主張強硬路線的捍衛民主基金會（Foundation forDefense of Democracies）研究員馬勒基（Miad Maleki）認為，美國等於在談判最艱難部分尚未開始前，就先放掉手上最有力的籌碼。）

● 第11點：美國承諾，鑑於最終協議談判的進展，伊朗被凍結或受限的資金和資產將被釋出，並可全數動用。這些資金無論是存放在主帳戶中還是已轉移，均可依伊朗中央銀行決定的最終受益人辦理支付，並可全額動用。美國承諾將在此基礎上核發所有必要的許可證和執照。

（紐時註解：照條文看，這代表伊朗「執行備忘錄」後便可獲得被凍結的240億美元或更多資金，且在後續最終協議完成前，這筆資金就可能開始流動。重要的是這些資金可以釋出給伊朗央行指定的「所有最終受益人」，有可能被解讀為伊朗軍方、情報官員，甚至被列恐怖組織或制裁名單的商業實體也是受益人。）

● 第12點：伊朗與美國同意建立一項執行機制，以監督最終協議的順利執行，以及未來對最終協議的履行情況。

（紐時註解：美方官員表示，這代表美方希望確保伊朗所有承諾都能獲驗證。）

● 第13點：本諒解備忘錄一經簽署，在收到有關本諒解備忘錄第1、4、5、10及11條已開始執行且持續落實的前提下，美國與伊朗將僅就其餘條款展開最終協議的談判。

（紐時註解：這條凸顯伊朗核子計畫將成為後續談判的主要焦點。）

● 第14點：最終協議將透過聯合國安理會具約束力的決議予以背書。

（紐時註解：這代表美伊最終協議將比照川普去年推動的加薩協議，須獲聯合國安理會背書。但卻完全沒提及川普有責任將所有最終達成的協議提交美國國會審議。）