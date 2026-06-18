伊朗：與美初步和平協議已簽署生效 周五簽署儀式取消

美國總統川普於美東時間17日晚間簽署美伊諒解備忘錄，根據半島電視台報導指出，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，美伊兩邊已經簽署電子版的備忘錄，協議已經開始生效。

巴蓋伊並指出，原訂周五在瑞士的簽署協議將不會舉行。

美國原本預計19日與伊朗簽署初步和平協議，美國資深官員也在17日向媒體釋出14點協議內容，不過川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）17日分別親自簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，讓這項協議正式生效。

川普17日在離開法國凡爾賽宮時也向媒體證實已在備忘錄上簽字；川普說：「已經簽了，我是在凡爾賽宮簽的，剛剛才簽。」

據半島電視台報導，巴蓋伊也宣布，美國和伊朗兩國總統已經敲定協議內容，並簽署電子版的備忘錄，其內容已開始生效，「現在是測試協議執行的時刻」。

巴蓋伊指出，在雙方都已經簽署備忘錄之下，原訂19日的簽署儀式將不會在瑞士日內瓦舉行。