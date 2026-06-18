快訊

蘆洲狠父當街暴打國中女兒 「連甩6、7個巴掌還拖行」警方要查了

板橋愛爾麗診所大樓驚傳中毒意外 3工人清洗游泳池吸入不明氣體急送醫

砸5億元買美軍新傘卻遲未撥發 國軍T-11驗收卡在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗：與美初步和平協議已簽署生效 周五簽署儀式取消

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普17日抵達法國凡爾賽宮。(美聯社)
美國總統川普17日抵達法國凡爾賽宮。(美聯社)

美國總統川普於美東時間17日晚間簽署美伊諒解備忘錄，根據半島電視台報導指出，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，美伊兩邊已經簽署電子版的備忘錄，協議已經開始生效。

巴蓋伊並指出，原訂周五在瑞士的簽署協議將不會舉行。

美國原本預計19日與伊朗簽署初步和平協議，美國資深官員也在17日向媒體釋出14點協議內容，不過川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）17日分別親自簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，讓這項協議正式生效。

川普17日在離開法國凡爾賽宮時也向媒體證實已在備忘錄上簽字；川普說：「已經簽了，我是在凡爾賽宮簽的，剛剛才簽。」

據半島電視台報導，巴蓋伊也宣布，美國和伊朗兩國總統已經敲定協議內容，並簽署電子版的備忘錄，其內容已開始生效，「現在是測試協議執行的時刻」。

巴蓋伊指出，在雙方都已經簽署備忘錄之下，原訂19日的簽署儀式將不會在瑞士日內瓦舉行。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

影／川普簽美伊初步和平協議影片曝光 伊朗也秀總統簽名照

川普簽了、伊朗也認了！美伊初和平協議正式完成簽署

美伊簽諒解備忘錄 美兩黨參議員籲應交國會審查

美伊終戰協議 伊朗研議由兩國總統簽署

相關新聞

影／川普簽美伊初步和平協議影片曝光 伊朗也秀總統簽名照

美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）17日分別親自簽署諒解備忘錄（MOU），讓這項旨在結束雙方軍事衝突的初步和平協議正式生效。

伊朗：與美初步和平協議已簽署生效 周五簽署儀式取消

美國總統川普於美東時間17日晚間簽署美伊諒解備忘錄，根據半島電視台報導指出，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，美伊兩邊已經簽署電子版的備忘錄，協議已經開始生效。

內唐亞胡不滿美伊協議 川普「翻舊帳」嗆沒資格批評

美國總統川普17日在G7峰會場邊舉行記者會時表示，以色列總理內唐亞胡批評這項協議的理由沒那麼充分，因為他在2020年退出原定與美國聯手擊殺伊朗革命衛隊將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的行動。

川普感謝習近平與普丁保持中立 稱有助美伊停火

美國總統川普今天表示，在與伊朗衝突期間，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁「保持中立」，並未阻撓美方遏制德黑蘭核野心的行...

伊朗中國外長通話 關切以色列軍事行動與荷莫茲海峽

美國與伊朗將簽署和平協議前夕，中國外長王毅17日晚間與伊朗外長阿拉奇通電話。阿拉奇表示，美伊達成的諒解備忘錄應得到確實執...

飛彈不談、代理人不談！伊朗收穫不少 美伊初步和平協議7大關鍵一次看

美國與伊朗達成初步和平協議，並由兩國總統簽署生效，將重新開放荷莫茲海峽、重啟核計畫談判，伊朗也可恢復自由出售石油。不過，美伊雙方基本上只是回到3個半月前、也就是以色列與美國於2月28日對伊朗發動戰爭前的狀態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。