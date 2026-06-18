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內唐亞胡不滿美伊協議 川普「翻舊帳」嗆沒資格批評

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與以色列總理內唐亞胡2025年12月29日在佛州海湖莊園舉行記者會，並於會後握手。美聯社
美國總統川普與以色列總理內唐亞胡2025年12月29日在佛州海湖莊園舉行記者會，並於會後握手。美聯社

美國總統川普17日在G7峰會場邊舉行記者會時表示，以色列總理內唐亞胡批評這項協議的理由沒那麼充分，因為他在2020年退出原定與美國聯手擊殺伊朗革命衛隊將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的行動。

以色列時報報導，隨著以色列持續對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）採取軍事行動，波及美國與伊朗的談判進程。川普近來多次公開批評以色列。17日的記者會上，他也花相當多時間談論以色列，並重提擊殺蘇雷曼尼的行動。

川普過去曾多次講述以色列據稱退出2020年聯合擊殺蘇雷曼尼行動一事，但自2024年成為共和黨總統候選人、與內唐亞胡關係大幅改善後，已鮮少再提及。如今他再度重提此事，稱：「以色列一直對我很好，但他們當時不想參與那次攻擊。」

他宣稱，以色列在行動前一晚仍準備就緒，但隨後通知美方不願參與，因此他決定單獨執行任務。接著批評那些主張繼續轟炸伊朗、反對簽署終戰協議的人士，稱：「那些自認天才、想向我展示自己有多聰明的人，請先回答，為什麼當初沒有炸掉蘇雷曼尼？」

報導指出，川普這番話幾乎可以確定是在影射以色列。他隨後再次談到內唐亞胡及以色列近期對真主黨的軍事行動，表示：「畢比（Bibi，內唐亞胡暱稱）是個好人，但有時候會太興奮。」同時仍稱讚對方是「了不起的總理」，但坦言雙方在黎巴嫩問題上存在分歧。

川普說：「我告訴畢比，你可以採取更溫和的方式。每次只要有真主黨的人進入一棟建築物，你不必把整棟樓都炸掉。」

他並強調，美以關係依然穩固，「這一直是一段了不起的夥伴關係。內唐亞胡會說，美國是大夥伴，以色列是小夥伴，而這確實是事實。」

談到內唐亞胡對協議的不滿時，川普表示，以色列其實應該為這份協議感到高興，因為最重要的成果就是避免伊朗未來以核武威脅以色列。他說：「我告訴畢比，最大的風險就是伊朗在以色列境內丟核武。我對他說，比比，你最在意的不就是這件事嗎？所以，我認為以色列最終應該感到滿意。」

以色列 伊朗 美國 內唐亞胡

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