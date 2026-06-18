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川普感謝習近平與普丁保持中立 稱有助美伊停火

中央社／ 法國艾維安巴恩17日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普今天表示，在與伊朗衝突期間，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁「保持中立」，並未阻撓美方遏制德黑蘭核野心的行動。

路透報導，川普在法國艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行的七大工業國集團（G7）峰會晚宴期間簽署美伊停火諒解備忘錄，之後他在記者會上表示，「我只是想感謝他們，因為他們讓情況變好很多。」

「我想感謝中國，感謝習近平主席。我與他會面時，他始終保持完全中立，我非常感謝。我也要感謝普丁（Vladimir Putin），他非常中立。他們原本可以讓我們的處境更加艱難。」

川普這番言論與他對美國盟友的批評形成鮮明對比。川普曾批評日本及歐洲盟國未在其軍事行動或後續清理荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的行動中提供協助。

莫斯科與北京長期與德黑蘭維持密切關係。俄羅斯曾表示，這場戰爭可能引發中東核軍備競賽。

中國先前則譴責美國對伊朗的攻擊是「公然侵犯」國家主權。另根據美國情報官員，中國曾向伊朗提供具潛在軍事用途的物資，中國獨立煉油商在衝突期間也持續採購伊朗石油，並未配合美國制裁。

不過，川普指出，習近平在解決衝突上「有所幫助」，並未向伊朗提供大型武器或肩射地對空飛彈等軍備。

「他們本來可以派出1艘油輪，兩側各有6艘驅逐艦護航，但他們沒有這樣做。習主席幫了我，他試圖協助，而我認為他確實對解決事情有所幫助。」

習近平 川普 伊朗 以色列 美國

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