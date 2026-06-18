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伊朗中國外長通話 關切以色列軍事行動與荷莫茲海峽
美國與伊朗將簽署和平協議前夕，中國外長王毅17日晚間與伊朗外長阿拉奇通電話。阿拉奇表示，美伊達成的諒解備忘錄應得到確實執行，包括以色列停止對黎巴嫩的軍事行動。王毅則說，荷莫茲海峽通航問題應得到妥善處理，回應國際社會關切。
新華社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）向王毅通報了伊朗和美國達成第一階段諒解備忘錄有關情況，並表示這一備忘錄應得到確實執行，包括以色列停止對黎巴嫩的軍事行動。
根據報導，王毅向阿拉奇說，中方對美伊達成第一階段諒解備忘錄表示歡迎，和平的曙光已經出現。至於下一步的關鍵是各方把承諾真正落到實處，並排除來自各方面的干擾。而荷莫茲海峽通航問題應得到妥善處理，穩妥回應國際社會的普遍關切。
長期受國際社會制裁的伊朗，一直與中國保持良好關係，且近年來雙方關係更轉趨密切。美伊戰爭期間，美軍即曾攔截有隸屬伊朗官方的船隻，疑似從中國載運軍用物資前往伊朗，使中國在美伊戰爭中的角色受到矚目。然而，中國也有多艘貨輪受到伊朗封鎖荷莫茲海峽的影響，因此也傳出北京向伊朗施壓要求開放海峽。
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