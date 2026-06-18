飛彈不談、代理人不談！伊朗收穫不少 美伊初步和平協議7大關鍵一次看

美國與伊朗達成初步和平協議，並由兩國總統簽署生效，將重新開放荷莫茲海峽、重啟核計畫談判，伊朗也可恢復自由出售石油。不過，美伊雙方基本上只是回到3個半月前、也就是以色列與美國於2月28日對伊朗發動戰爭前的狀態。

美伊雙方接下來將進入60天談判期，最大的問題將是，美國總統川普能否談成一份比自己8年前退出的核協議更有利的新協議。以下為美聯社根據美方版本協議文本整理的重點；伊朗方面則另行公布波斯語版本。

●石油將重新流動

根據宣讀協議文本的美方官員說法，協議一旦生效，荷莫茲海峽將重新開放，美國也將解除對伊朗港口的封鎖，預料有助於壓低油價，但免費通行時間僅限未來60天，協議並未排除日後重新收取通行費的可能性。

全球約五分之一石油供應必須經過荷莫茲海峽運往市場，封鎖這條水道被視為伊朗最具威力的武器之一，不只推高全球燃料價格，也使食品與肥料等基本物資成本上升，並將美國通膨率在今年秋季期中選舉前推升至4%。

●伊朗將能自由出售石油

伊朗2025年石油銷售收入估計約450億美元，但主要買家僅有中國，且必須透過「影子船隊」運輸原油以規避制裁，導致獲利遭到侵蝕，出口更在4月遭封鎖後幾乎陷入停滯。

初步和平協議將立即豁免川普政府對伊朗石油出口施加的制裁，但不會正式取消。這讓德黑蘭得以重新向全球市場銷售原油，也可望找到更多買家，並以更接近市場價格出售石油。

●伊朗獲得未來利益的承諾

美方版本提及伊朗高濃縮鈾條款，至少必須在境內降低高濃縮鈾的濃度，但德黑蘭核計畫的具體安排，仍有待後續談判。

川普2018年退出伊核協議時曾批評，2015年協議讓伊朗獲得巨額利益。但他簽署的初步和平協議提供給伊朗的潛在誘因似乎更加豐厚，甚至包括未來可能解除所有國際制裁。相較之下，2015年協議僅解除與核計畫有關的制裁，涉及美方指控伊朗支持恐怖主義及侵犯人權的制裁仍被保留。

此外，初步和平協議也承諾設立一項3000億美元基金，用於重建伊朗在戰爭中的損失。一名官員表示，協議並未要求美國出資，但允許波斯灣阿拉伯國家等第三方提供資金。相較之下，世界銀行估計，歷經13年內戰的敘利亞重建需約2150億美元；在以哈戰爭中遭嚴重摧毀的加薩走廊，重建需求約530億美元。

美方提供的文本同時顯示，雙方將在談判期間研議解凍海外遭凍結的數十億美元伊朗資產。

●伊朗飛彈與代理人似乎未納入談判

川普政府曾表示，美伊戰爭目標包括「徹底摧毀」伊朗飛彈武庫、「切斷」伊朗對區域代理勢力的支持、「殲滅」伊朗海軍，並確保伊朗永遠無法取得核武。外界普遍認為，美以長達7周的空襲已重創伊朗飛彈庫存、生產設施及其他軍事能力，但實際受損程度仍不明朗；伊朗甚至在上周仍持續向以色列發射飛彈。

另一方面，伊朗與黎巴嫩真主黨、葉門青年運動及伊拉克什葉派民兵組織等代理勢力的關係看來依舊穩固。即將展開的談判似乎不會觸及飛彈問題，也不涉及伊朗對盟友組織的支持。初步和平協議僅明確指出，談判將聚焦於伊朗核計畫。

●以黎戰爭可能威脅協議

初步和平協議要求結束黎巴嫩戰事，也就是以色列與真主黨之間的衝突，但以色列與真主黨並非協議簽署方。伊朗雖堅持以軍必須撤出3月以來占領的黎巴嫩南部大片地區，初步和平協議卻未明確要求撤軍，只強調維護黎巴嫩「領土完整」。

以色列已表明將繼續在當地駐軍，而真主黨則表示，將持續抵抗以色列直到其完全撤離。除非華府與德黑蘭能夠約束各自盟友，否則衝突若升高，可能破壞美伊協議。

●美以關係出現裂痕

以色列被排除在美伊談判之外，以色列朝野各界普遍批評這項協議是一場災難，並將怒火指向總理內唐亞胡。另一方面，川普對內唐亞胡的不滿也日益公開，甚至曾形容他「瘋了」，也對以色列在美伊談判期間空襲貝魯特感到憤怒，警告此舉可能危及協議進程。

川普17日在法國出席G7峰會時表示：「沒有美國，就不會有以色列。」並補充，內唐亞胡「在黎巴嫩問題上必須更加負責任」。面對年底大選，內唐亞胡處境日益艱難，而他與川普的關係可能迫使他縮減在以色列國內頗受支持的黎巴嫩軍事行動。

與此同時，以色列的宿敵伊朗則可能在戰後變得更加自信。儘管以美兩國在戰爭初期發動猛烈攻勢，擊斃伊朗最高領袖及多名高層官員，但教士政權仍成功存續，並透過封鎖荷莫茲海峽及打擊美國在波斯灣地區的阿拉伯盟友，展現經濟報復能力，也可能因此相信川普不願重啟戰爭。

●仍取決於最終協議

歐巴馬政府推動的2015年版核協議，曾大幅限制伊朗核計畫15年，期間濃縮鈾純度不得超過3.67%，遠低於製造核武所需的90%；濃縮鈾庫存不得超過300公斤，離心機數量也受到大幅限制，同時接受聯合國核監督機構更嚴格檢查。

批評者認為，15年的期限過短，協議到期後伊朗仍可迅速恢復發展核武能力。如今的關鍵問題是，川普能否爭取更長期、也更嚴格的限制措施。

華府希望德黑蘭交出或稀釋現有高濃縮鈾庫存，而這些庫存正是在川普退出2015年協議後，伊朗作為反制措施逐步累積而來。即使伊朗同意交出或稀釋高濃縮鈾庫存，也幾乎可以確定將要求保留較低濃度的鈾濃縮能力，並主張相關計畫僅供和平用途。