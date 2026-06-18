聽新聞
0:00 / 0:00
影／川普簽美伊初步和平協議影片曝光 伊朗也秀總統簽名照
美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）17日分別親自簽署諒解備忘錄（MOU），讓這項旨在結束雙方軍事衝突的初步和平協議正式生效。
福斯新聞與半島電視台報導，川普是在法國總統馬克宏於凡爾賽宮設宴款待期間簽署這份文件。白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）在「X」公布影片，顯示國務卿魯比歐將文件交給川普簽署，現場賓客隨後鼓掌致意。影片中，魯比歐與馬克宏握手，馬克宏則一邊鼓掌、一邊說出「Bravo（太棒了）」。
史卡維諾表示，魯比歐收到文件後，川普隨即完成簽署程序，正式讓美伊協議生效。川普離開凡爾賽宮時也親自向媒體證實已在MOU上簽字。他說：「已經簽了，我是在凡爾賽宮簽的，剛剛才簽。」
法國總統馬克宏隨後也在X發文公布川普簽署文件的影片，並寫道：「川普總統今晚已在凡爾賽宮簽署美國與伊朗之間的協議。」馬克宏並稱，該協議為持久和平鋪路，也將使荷莫茲海峽重新開放，有助於未來能源價格下降。
另一方面，伊朗官方通訊社伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）也發布照片，顯示伊朗總統裴澤斯基安簽署協議，並展示載有他與川普簽名的文件頁面。
IRNA報導稱，這份旨在結束「美國及猶太復國主義政權對伊朗伊斯蘭共和國強加戰爭」的諒解備忘錄，已於伊朗曆1405年3月28日（即2026年6月18日）凌晨，由美伊兩國總統完成簽署。
路透報導，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，由於兩國總統已簽署協議，原訂19日於瑞士日內瓦舉行的主要簽署儀式將不再舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。