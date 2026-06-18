伊朗證實已與美國簽署協議 荷莫茲海峽免收費60天

伊朗今天證實，已與華府簽署協議以結束中東戰爭，並說雙方諒解備忘錄中有規定，荷莫茲海峽有60天免費通行期，之後伊朗將對船隻收取費用。

美國官方與媒體所稱美伊協議，在伊朗方面稱「伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」（Islamabad Memorandum ofUnderstanding）。

官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示：協議的電子文本已由兩國總統在遠端簽署定案，現在是考驗執行力的時候了。

瑞士政府稍早表示，正式簽署儀式將在琉森湖畔（Lake Lucerne）一間豪華飯店舉行；伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）及美國副總統范斯（JD Vance）將出席。

雙方昨天公布協議文本，接下來將展開為期兩個月的具體事務協商，有關重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）將是首要討論事項。

擔任首席談判代表的加利巴夫17日重申，與美國簽署的諒解備忘錄中有規定60天的免費通行期，之後伊朗將對海峽過往船隻收取費用。

加利巴夫在國家電視台播出的節目中表示，荷莫茲海峽不會恢復到戰前狀態，伊朗對荷莫茲擁有主權，當然會收取服務費。