川普到底簽了什麼？美伊初步和平協議14點全文公開 巴國總理稱已生效

美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）17日簽署旨在結束美伊戰爭的諒解備忘錄（MOU）。美方一名資深官員透過簡報會向記者宣讀全文。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）則在「X」表示，這項協議已由美伊兩國總統以電子方式簽署，並由擔任調停人的他背書，「將立即生效」。

Axios報導，這份初步和平協議宣布戰爭結束，要求伊朗開放荷莫茲海峽，美國則解除海上封鎖；雙方將啟動為期60天的核談判，在此期間豁免制裁，允許伊朗出售石油；若伊朗簽署最終核協議，還將獲得大規模經濟誘因。

不過，由於該官員是向記者口頭宣讀協議內容，而正式文本尚未公開，因此以下14項條文的逐字稿可能存在不精確之處，例如標點符號等細節。

美國與伊朗，以及雙方在當前戰爭中的盟友，透過簽署本諒解備忘錄，宣布立即且永久停止所有戰線上的軍事行動，包括黎巴嫩境內的軍事行動，並承諾自即日起不再對彼此發動任何戰爭或軍事行動，不以武力相威脅或使用武力，並維護黎巴嫩的領土完整與主權。最終協議將確認所有戰線（包括黎巴嫩）的永久停戰，以及本段其他相關條款。

美國與伊朗承諾尊重彼此的主權與領土完整，並避免干涉對方內政。

美國與伊朗承諾在最長60天內完成談判並達成最終協議，經雙方同意後可延長期限。

本諒解備忘錄簽署後，美國將立即開始解除對伊朗的海上封鎖，以及任何干擾或阻礙措施，並在30天內全面終止海上封鎖。在此期間，船舶通行量將隨伊朗逐步恢復至戰前水準而相應增加。美國進一步承諾，在最終協議達成後30天內，將部隊撤離伊朗周邊地區。

本諒解備忘錄簽署後，伊朗將盡最大努力安排商業船舶安全通行，在60天內允許商業船舶免費往返波斯灣與阿曼灣。商業船舶通行將立即恢復；考量伊朗需排除技術與軍事障礙並進行排雷作業，相關通航將於30天內全面恢復。伊朗將與阿曼展開對話，並與其他波斯灣沿岸國家協商，依據適用的國際法及荷莫茲海峽沿岸國家的主權權利，共同界定未來荷莫茲海峽的管理與海事服務安排。

美國承諾與區域夥伴合作，制定一項至少3000億美元、經雙方同意的重建與經濟發展計畫，用於伊朗的重建與經濟發展。該計畫的執行機制將作為最終協議的一部分，在60天內完成定案。美國將核發相關金融交易所需的所有執照、豁免及許可。

美國承諾作為最終協議的一部分，依照雙方商定的時程，終止對伊朗的所有類型制裁，包括聯合國安理會決議、國際原子能總署（IAEA）理事會決議，以及所有美國單邊制裁，不論是主要制裁或次級制裁。伊朗與美國承認上述制裁終止議題至關重要，並表示有意在談判中立即處理這些問題，以就相關事項達成共同協議。

伊朗重申不會取得或發展核武器。美國與伊朗已同意，依據雙方商定的機制，並按照第七段所述時程，決定現有濃縮核材料庫存的處置方式；最低標準方式為在國際原子能總署（IAEA）監督下於現場進行降濃度處理。雙方也同意，在最終協議建立雙方均可接受的框架下，討論濃縮活動，以及其他與伊朗核能需求相關、經雙方同意的事項。最終協議將確認本段條款。美國與伊朗承認上述核議題至關重要，並表示有意在談判中立即處理這些問題，以就相關事項達成共同協議。

在最終協議達成前，美國與伊朗同意維持現狀。伊朗將維持核計畫現狀，而美國則不會實施任何新制裁，也不會向該地區增派部隊。

美國承諾，自本諒解備忘錄簽署起至制裁終止前，美國財政部將核發豁免，允許伊朗原油、石油產品及其衍生品出口，以及所有相關服務，包括銀行交易、保險、運輸等。

美國承諾，在本諒解備忘錄開始執行後，全面開放伊朗遭凍結或受限制的資金與資產供其使用。美國與伊朗將在談判期間共同商定釋放這些資金的相關程序。無論這些資金保留於原帳戶或轉移至其他帳戶，都應可完全用於支付由伊朗中央銀行指定的任何最終受益人。美國承諾將據此核發所有必要執照與授權。

美國與伊朗同意建立執行機制，以監督本諒解備忘錄的順利落實，以及未來最終協議的遵行情況。

在簽署本諒解備忘錄後，並以本備忘錄第一、四、五、十及十一段開始執行且持續落實為前提，美國與伊朗將就其餘條款展開最終協議談判。

最終協議將透過具有約束力的聯合國安理會決議予以認可。