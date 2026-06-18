聽新聞
0:00 / 0:00
川普簽了、伊朗也認了！美伊初和平協議正式完成簽署
路透17日報導，一名白宮官員表示，美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已簽署旨在結束美伊戰爭的諒解備忘錄（MOU）。
該官員表示，這份備忘錄已於15日由美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）以電子方式簽署，並由川普見證。Axios全球事務記者拉維德（Barak Ravid）在「X」發文指出，川普在凡爾賽宮與法國總統馬克宏共進晚餐期間，親自簽署該文件，簽署文件的照片則送交伊朗及相關調停國。
法新社報導，伊朗證實已與美國簽署終戰協議。伊朗國營通訊社IRNA引述外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示：「《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》的文本已完成，並由兩國總統簽署，現在是檢驗協議執行情況的時候了。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。