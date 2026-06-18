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川普簽了、伊朗也認了！美伊初和平協議正式完成簽署

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川普簽了、伊朗也認了！美伊初和平協議正式完成簽署

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普17日抵達法國凡爾賽宮。歐新社
美國總統川普17日抵達法國凡爾賽宮。歐新社

路透17日報導，一名白宮官員表示，美國總統川普伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已簽署旨在結束美伊戰爭的諒解備忘錄（MOU）。

該官員表示，這份備忘錄已於15日由美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）以電子方式簽署，並由川普見證。Axios全球事務記者拉維德（Barak Ravid）在「X」發文指出，川普在凡爾賽宮與法國總統馬克宏共進晚餐期間，親自簽署該文件，簽署文件的照片則送交伊朗及相關調停國。

法新社報導，伊朗證實已與美國簽署終戰協議。伊朗國營通訊社IRNA引述外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示：「《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》的文本已完成，並由兩國總統簽署，現在是檢驗協議執行情況的時候了。」

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