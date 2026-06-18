【專家之眼】G7峰會川普的自我吹噓

法國舉行G7峰會之際，美國總統川普高調宣布與伊朗達成新的協議框架，聲稱伊朗不會擁有核武，並將逐步恢復區域穩定。不過，協議內容迄今仍存在不少模糊空間，連部分美國國會議員與以色列方面都對細節表示疑慮。更令人意外的是，先前對伊朗強硬無比的白宮，如今卻轉向強調談判與妥協的重要性，政策立場出現明顯變化。

川普在伊朗問題上的說法前後矛盾，從過去主張推翻伊朗政權，到後來稱伊朗新領導階層是可以合作的對象。其中透露出一個現實，那就是美國外交政策並非建立在價值承諾之上，而是建立在當下利益計算之上。

這場外交劇碼中，最尷尬的配角無疑是以色列總理內唐亞胡。美以兩國聯手對伊朗發動軍事打擊，本是以共同戰略利益為前提。但協議談判全程將以色列排除在外，美方甚至未事先知會耶路撒冷協議的核心條款，川普甚至在G7峰會上公開指責內唐亞胡「缺乏判斷力」，甚至說出了相當不雅的用語。

事實上，這樣的情況並非首次發生。從冷戰結束至今，美國曾支持過許多盟友，也曾在情勢改變後調整立場。阿富汗政府在美軍撤離後迅速瓦解，庫德族多次在地緣政治角力中被犧牲，越南共和國在美國戰略轉向後失去支撐。歷史反覆告訴世人，大國承諾往往有期限，而且這個期限取決於它是否符合自身利益。

許多台灣民眾長期相信，只要與美國維持良好關係，安全就能獲得保障。這種想法並非毫無道理，畢竟數十年來，美國確實是台灣最重要的安全夥伴，也是國際空間的重要支持者。問題在於，如果把所有希望都寄託在單一國家身上，便容易忽略國際政治最基本的運作邏輯。

美國支持台灣，是因為台灣符合美國的戰略利益。台灣位於第一島鏈核心位置，是全球半導體供應鏈的重要節點，也是印太地區力量平衡的重要環節。只要這些條件存在，美國就有支持台灣的理由。但如果有一天國際情勢出現重大變化，美國決策者勢必優先考慮美國利益，而非台灣利益。

許多小國成功生存的關鍵，不在於找到一位強大的保護者，而在於建立讓別人願意支持自己的價值與能力。以色列能夠獲得美國長期支持，不只是因為雙方關係密切，更因為以色列擁有強大的國防科技與自主作戰能力。新加坡能夠在大國夾縫中維持高度自主，也不是依靠任何單一國家，而是透過經濟實力、外交靈活度與制度競爭力建立自己的不可替代性。

對台灣而言，真正值得思考的問題不是「美國會不會保護我們」，而是「如果有一天情勢改變，我們是否有能力保護自己」。

近年台灣國防預算持續提高，民防意識逐漸受到重視，這是正確方向。但國家安全從來不只是軍事問題，能源安全、糧食安全、科技自主、產業韌性、社會團結，同樣是決定國家存續的重要基礎。一個內部分裂、經濟停滯、缺乏競爭力的社會，即使擁有再多盟友，也難以獲得真正安全。

更值得警惕的是，部分台灣社會已逐漸形成一種心理依賴。遇到任何國際危機，首先思考的是美國會怎麼做，而不是台灣應該怎麼做。這種心態若持續擴大，最終可能削弱自主判斷能力。國際政治最危險的事情，不是沒有朋友，而是把朋友誤認為家人，把合作誤認為保證。

川普與伊朗協議引發的爭議，再次讓世人看到大國政策可以在短時間內出現劇烈轉變。昨天還被視為不可妥協的原則，今天可能成為談判桌上的籌碼。昨天還被形容為危險敵人，今天也可能變成合作對象。

台灣從中得到的最大教訓，不是對美國失望，而是不應對任何國家抱持不切實際的幻想。成熟的國家必須學會在感謝盟友支持的同時，也保持清醒與獨立。國際政治沒有救世主。能夠守護台灣的第一道防線，永遠是台灣自己。