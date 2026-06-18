美伊終戰協議 伊朗研議由兩國總統簽署

美國與伊朗預定於瑞士舉行儀式，簽署旨在結束中東戰爭的協議，伊朗外交部今天表示正考慮一項方案，將由美伊兩國總統簽署這項協議。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）說：「到目前為止，我們對於日內瓦會議的規劃沒有改變。至於諒解備忘錄的簽署方式，有一個構想是由兩國總統共同簽署，此案目前正在研議中。」

伊朗當局先前表示，美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）將分別作為兩國的代表。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，伊朗今天指出，由伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）與川普共同簽署諒解備忘錄一事「已擺上檯面」。

伊朗通訊社（IRNA）報導，貝卡伊在新聞簡報會上表示：「這個構想已擺上檯面，仍在考慮範圍內。」