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美伊終戰協議 伊朗研議由兩國總統簽署
美國與伊朗預定於瑞士舉行儀式，簽署旨在結束中東戰爭的協議，伊朗外交部今天表示正考慮一項方案，將由美伊兩國總統簽署這項協議。
法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）說：「到目前為止，我們對於日內瓦會議的規劃沒有改變。至於諒解備忘錄的簽署方式，有一個構想是由兩國總統共同簽署，此案目前正在研議中。」
伊朗當局先前表示，美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）將分別作為兩國的代表。
土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，伊朗今天指出，由伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）與川普共同簽署諒解備忘錄一事「已擺上檯面」。
伊朗通訊社（IRNA）報導，貝卡伊在新聞簡報會上表示：「這個構想已擺上檯面，仍在考慮範圍內。」
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