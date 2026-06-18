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美伊將簽初步和平協議 川普：習近平幫助很大

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（右）上月與中國國家主席習近平（左）在北京會面。 （美聯社）
美國總統川普（右）上月與中國國家主席習近平（左）在北京會面。 （美聯社）

美國預計19日與伊朗簽署初步和平協議，美國總統川普17日稱讚中國非常了不起（terrific），指中國不但沒有向伊朗提供大型武器，還為解決美伊之間的問題給予很大的助力。

美伊即將在瑞士簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）近日對這樣的結果，向中國表達感謝。

川普於美東時間17日在法國舉行記者會，被問及中國對美伊和談做出的努力，川普稱讚中國非常了不起，指中國有能力搞破壞，當初也可以出動軍艦來突破美國在荷莫茲海峽上的封鎖，但中國沒有這麼做。

川普指出，中國國家主席習近平提供給他幫助，並認為習近平給予的幫助很可能把問題解決了。

川普表示，這對中國來說並不簡單，畢竟中國從荷莫茲海峽取得50％的石油，而習近平嘗試幫助川普解決問題，也沒有提供伊朗任何大型武器，「我不能要求更多了」。

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