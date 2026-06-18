川普：美伊很快將簽署終戰協議 可能落在18或19日

美國總統川普今天表示，他預期美國與伊朗「很快」將簽署旨在結束中東戰爭的協議，可能18日或19日簽署。

法新社報導，川普（Donald Trump）在七大工業國集團（G7）峰會上表示：「我們週日與伊朗達成的協議將在不久後簽署，明天（18日）也可能是後天（19日）。」他還說：「我們極有可能會簽署這份協議。」

根據法新社，川普之前曾宣布協議將於19日（週五）在瑞士簽署，此次發言加深簽署日期的不確定性。