美伊將簽署初步和平協議 川普：60天不履行條件就重啟轟炸

美伊即將簽署初步和平協議，美國總統川普17日在法國舉行記者會表示，如果伊朗不在簽署後的60天履行這項諒解備忘錄，美國就會繼續轟炸伊朗；川普並表示，伊朗同意不會擁有核子武器，這會在協議中寫明。

川普也提到說，除非伊朗做對的事情，否則伊朗不會取得3000億美元的重建基金。

美伊預計19日在瑞士簽署初步和平協議，有媒體報導指出，伊朗和美國承諾在最多60天內談判並達成最終協議，同時美國立即解除海上封鎖，並在30天內讓航運恢復至全面通行；美國也承諾在最終協議達成後30天內，撤離周邊地區的部隊。

此外，根據報導，美國承諾和區域夥伴共同擬定一項經雙方同意的全面計畫，協助伊朗重建和發展經濟，並確保至少3000億美元籌資。

川普日前飛往法國參加七大工業國集團（G7）峰會，並在17日舉行記者會。川普警告說，如果伊朗不在初步和平協議簽署60天後履行協議條件，美國會繼續轟炸伊朗。

此外，川普說，他有可能參加19日的簽署儀式，不過川普坦言說，19日簽署的是諒解備忘錄，是很重要的文件，但未必適合由他來簽署。