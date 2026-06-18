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2個月來 伊朗首度出口石油

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

華爾街日報報導，美國伊朗達成的初步協議允許伊朗立即出售石油，為伊朗逐步降低衝突提供早期經濟誘因。船舶追蹤資訊顯示，至少三艘伊朗油輪已經駛離美軍封鎖範圍，是伊朗兩個月來首次出口原油

非營利組織「聯合反對核子伊朗」指出，載有原油的伊朗超級油輪「迪奧娜號」已經離開伊朗查巴哈爾港並穿越美國封鎖，十六日在開啟定位追蹤的狀態下駛出阿曼灣。這是美國在今年四月實施封鎖以來，第一次有類似船隻通過。

船舶追蹤服務網站Marine Traffic顯示，緊接著第二艘超級油輪「英雄二號」十六日也穿越美國封鎖線。這兩艘油輪載運共計三百八十萬桶伊朗原油。船運追蹤網站稍後表示，第三艘油輪也已駛離。

華爾街日報報導，美方將根據協議，允許伊朗立即開始出售石油與燃料，針對石油銷售的制裁豁免將於簽署後立即生效，範圍也涵蓋包括銀行、運輸與保險在內的相關服務。

根據Axios新聞網站取得美伊諒解備忘錄細節，內容寫明停火範圍包括黎巴嫩、允許伊朗管理荷莫茲海峽、暫時豁免伊朗石油制裁、展開全面和平協議談判等。

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伊朗遭凍資產 中國大陸最多

美伊預計十九日在日內瓦正式簽署初步和平協議，雙方正緊鑼密鼓敲定具體細節。除了核計畫與解除制裁，德黑蘭料將力拚取回散落全球的數百億美元凍結資產。其中最大宗在中國大陸，估計高達二百億至五百億美元（約台幣六三六○億至一點六兆）；其餘較大筆資金包括伊拉克約一百五十億美元、印度約七十億美元等。

美伊協議 3千億美元助伊朗重建

美國和伊朗十九日將在日內瓦簽署初步和平協議，根據各國媒體披露的協議內容，川普政府將提供伊朗三千億美元重建基金，被形容是協議中「最具政治爆炸性條款之一」。路透引述消息人士報導，這筆三千億美元是針對伊朗的私人投資，範圍涵蓋能源、物流、製造與運輸；除了美國，來自南韓、日本、新加坡與馬來西亞等國企業已承諾參與。

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