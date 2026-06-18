2個月來 伊朗首度出口石油

華爾街日報報導，美國與伊朗達成的初步協議允許伊朗立即出售石油，為伊朗逐步降低衝突提供早期經濟誘因。船舶追蹤資訊顯示，至少三艘伊朗油輪已經駛離美軍封鎖範圍，是伊朗兩個月來首次出口原油。

非營利組織「聯合反對核子伊朗」指出，載有原油的伊朗超級油輪「迪奧娜號」已經離開伊朗查巴哈爾港並穿越美國封鎖，十六日在開啟定位追蹤的狀態下駛出阿曼灣。這是美國在今年四月實施封鎖以來，第一次有類似船隻通過。

船舶追蹤服務網站Marine Traffic顯示，緊接著第二艘超級油輪「英雄二號」十六日也穿越美國封鎖線。這兩艘油輪載運共計三百八十萬桶伊朗原油。船運追蹤網站稍後表示，第三艘油輪也已駛離。

華爾街日報報導，美方將根據協議，允許伊朗立即開始出售石油與燃料，針對石油銷售的制裁豁免將於簽署後立即生效，範圍也涵蓋包括銀行、運輸與保險在內的相關服務。

根據Axios新聞網站取得美伊諒解備忘錄細節，內容寫明停火範圍包括黎巴嫩、允許伊朗管理荷莫茲海峽、暫時豁免伊朗石油制裁、展開全面和平協議談判等。