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伊朗遭凍資產 中國大陸最多

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美伊預計十九日在日內瓦正式簽署初步和平協議，雙方正緊鑼密鼓敲定具體細節。除了核計畫與解除制裁，德黑蘭料將力拚取回散落全球的數百億美元凍結資產。其中最大宗在中國大陸，估計高達二百億至五百億美元（約台幣六三六○億至一點六兆）；其餘較大筆資金包括伊拉克約一百五十億美元、印度約七十億美元等。

這些資產多為其他國家向伊朗採購石油的款項，因川普在二○一八年退出伊朗核協議並恢復制裁而遭凍結。德黑蘭宣稱海外資產至少一千億美元，優先目標可能是解凍首批二四○億美元資產。

倫敦經濟研究智庫「交易所及市場基金會」執行長巴特曼格里吉表示，若部分資金釋出，伊朗政府將能拉抬伊朗幣值並降低通膨，不過伊朗仍將有非常強烈的動機，尋求更廣泛制裁解除。

中國長期是伊朗石油最大買家，德黑蘭在中國遭凍結資產估計介於二百億至五百億美元。由於全球石油交易多以美元結算，美國可透過制裁金融機構、切斷美元體系管道，阻止各國向伊朗支付油款。華爾街日報先前報導，即使戰爭爆發後，中國仍祕密購買伊朗石油，伊朗也能動用部分資金採購中國機械設備與汽車零件等商品。

除了中國，規模較大的依序包括伊拉克約一百五十億美元，以及印度約七十億美元。

伊拉克長期向伊朗購買電力與天然氣，但受美國限制影響，巴格達無法支付相關款項。印度在川普退出歐巴馬時期核協議前，曾是伊朗第二大石油買家，相關採購款後來因美方制裁遭印度銀行扣留。

南韓也曾是伊朗主要石油客戶之一，當地凍結約七十億美元伊朗資產，大部分後來因美伊換囚協議轉至卡達保管。

另有六十億美元資產存放於卡達。這筆資金原本僅限用於人道用途，但在獲伊朗支持的哈瑪斯二○二三年十月襲擊以色列後，美國改變原先立場，至今仍未批准卡達轉移相關資金。目前美伊談判的一大焦點，就是是否恢復伊朗取得這筆資產的權限。

還有其他約八十億美元伊朗資產分散存放於日本、美國、盧森堡與阿曼等地。

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