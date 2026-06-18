美伊停火框架協議裡到底寫了什麼？

（德國之聲中文網）根據這份“諒解備忘錄”，雙方應在所有戰線立即並永久停止敵對行動，這也適用於黎巴嫩。據報道，美國和伊朗已承諾尊重彼此的領土完整。在最終協議達成三十天後，美國還將從“周邊地區”撤軍，但協議未提供具體細節。

雙方同意應在60天內就最終協議進行談判。經雙方同意，該期限可予以延長。

霍爾木茲海峽

兩家媒體一致報道，美國已承諾解除對霍爾木茲海峽的封鎖，並在30天內全面恢復航運。與此同時，據稱伊朗也准備允許商船在波斯灣至阿曼灣之間自由通行。此舉旨在於30天內將航運量恢復至戰前水平。

據發布航運數據並追蹤原油運輸情況的網站“TankerTrackers”報道，已有數艘伊朗油輪駛離了此前遭美國海軍封鎖的波斯灣海域。據悉，這是伊朗兩個月來的首批原油出口。

取消所有對伊制裁

美國將致力於取消對伊朗的所有制裁。除了美國單方面制裁外，還包括聯合國安理會和國際原子能機構理事會決議頒布的制裁。制裁的取消應按照尚在商定中的時間表逐步實施。據《華爾街日報》報道，美國已經允許伊朗即時出售石油和燃料。該規定還將涵蓋銀行、運輸和保險領域的服務，以簡化交易。此外，被凍結的伊朗資產也將被放開。

長平觀察：全球歡呼的和平協議，是歷史悲劇的延續

3000億美元重建援助基金

這項擬議中的協議計劃設立一個規模為3000億美元的私人投資基金，用於伊朗的重建工作。一位知情人士向路透社透露，該基金已落實了超過半數的認繳資金。據該知情人士介紹，這一“重建與發展基金”屬於私人投資工具，不涉及任何政府資金或撥款。據悉，來自美國、海灣國家、亞洲、南美洲及非洲的企業已承諾出資。伊朗政府消息人士指出，德黑蘭領導層最初曾要求美國支付4000億美元的戰爭賠款，但這一要求遭到了華盛頓方面的拒絕。

放棄核武器

關於伊朗核計劃，德黑蘭重申無意制造或擁有核武器。根據協議，伊朗將得以維持核計劃的現狀。現有濃縮核材料如何處置，將由最終協議做出“妥善規範”。

被報道的相關細節尚未得到華盛頓或伊朗方面的證實。在法國舉行的七國集團（G7）峰會上，美國總統特朗普僅表示該框架協議並非最終定案。

“這是一份意向聲明；如果我對它不滿意，我們就會再次向他們開火、扔炸彈，”特朗普說道。談及定於周五在瑞士簽署的這份草案時，特朗普表示：“沒人知道具體內容是什麼，但它會非常強硬。”

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