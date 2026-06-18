和談協議 伊朗將獲「大禮包」 美方承諾設立3,000億美元發展基金

根據美國與伊朗預定19日簽署的瞭解備忘錄草案、及美國官員的說法，伊朗預料將從協議中獲得廣泛的財務誘因「大禮包」。

包括在雙方簽署備忘錄後，便能立即出售石油產品，美國也承諾設立規模3,000億美元的伊朗發展基金，且可能允許伊朗取回被凍結的資產。

川普在美伊衝突達成的目標

綜合彭博資訊、路透及華爾街日報等報導，美伊19日簽署備忘錄後，美國財政部將立即豁免對伊朗原油、石化及其衍生產品出口制裁，而且涵蓋涉及銷售石油的銀行、運輸及保險服務，形同伊朗立即便能銷售石油。

Obsidian風險顧問公司董事總經理艾瑞克森指出，伊朗有超過1億桶可望迅速賣出的儲油槽與油輪庫存，在美國封鎖區之外的庫存超過6,000萬桶。智庫專家認為，美國允許伊朗出口石油，形同放棄關鍵籌碼之一，但白宮認為，為了重啟荷莫茲海峽，必須先給點「甜頭」。

美國總統川普17日大力稱讚美伊協議，說「這是強而有力的協議。雖然沒人知道具體內容，但極為強大，大多數人似乎都很滿意」，協議有助市場。但他又強調，與伊朗達成的臨時協議非最終版本，若他不滿意，或德黑蘭「不守規矩」，可能會重啟轟炸，還說伊朗備忘錄不包括立即放寬對伊朗制裁。

川普在G7法國峰會的場邊表示：「這只是備忘錄，要是我不滿意，可以重新開火、把炸彈扔到他們頭上。如果我不喜歡、或是他們不守規矩，我們會回頭丟炸彈砸他們的腦袋，明白嗎？」

國際油價17日一度接近三個月低點，川普預測油價將進一步下跌，來到低於戰前的水位。

備忘錄草案內容也包含停火延長最多60天、經雙方同意可再延長，在這60天內美伊情勢保持現狀，但荷莫茲海峽自由免費通行，伊朗確保該海峽的商船往來在30天內回到戰前水準，美伊也啟動包含伊朗核子原料處置的核子協議談判。美方也承諾將根據最終協議談判取得進展，將解凍伊朗資產，伊朗央行可全權支用。

此外，美國承諾和區域夥伴共同擬定規模至少3,000億美元的「重建與發展基金」，為民間投資工具，而非重建或戰爭賠償計畫，且半數財源已獲得南韓、日本、新加坡、馬來西亞及美國等國企業的資金承諾，計畫投資項目包括能源、物流、製造業及運輸業。

知情人士說，基金管理人員將在美伊簽署備忘錄之後的60天內，與伊朗及投資人規劃與界定要投資的計畫，但這檔基金只有在美伊達成最終且令人滿意的協議後，才會正式成立或運作。