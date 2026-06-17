美伊19日簽署終戰備忘錄 CNN曝14點草案內容

美伊19日將簽署旨在結束中東戰爭的諒解備忘錄（MOU），CNN今天率先曝光包含14點的草案內容，其中包括停止交戰的條件、重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、給予伊朗財政援助，以及伊朗重申永遠不會製造核武等。

根據美國有線電視新聞網（CNN），這份14點備忘錄尚未正式公布，但CNN從一名美國官員那裡取得副本，其內容獲得3名外交消息人士證實。

鑑於美國和伊朗對措辭嚴格保密，目前還不清楚CNN取得的草案文本用詞是否會與19日在瑞士簽署的文件完全一致。技術細節也還在敲定中，因此措辭仍可能變動。白宮發言人則表示，該文本並未反映備忘錄的實際內容。

該諒解備忘錄正式簽署後，將啟動為期60天的談判窗口，以談判最終協議條款。

以下是14點全文：

1. 伊朗與美國及其在當前戰爭中的盟友，於本諒解備忘錄簽署之際，宣布立即且永久終止所有戰線的戰爭，包括黎巴嫩戰線，並承諾從此以後不會對彼此發動任何敵對行動，亦將避免互相威脅或動用武力。最終協議將確認本條款及其餘各條所載內容。

2. 伊朗和美國承諾尊重彼此的主權和領土完整，並避免干涉對方內部事務。

3. 伊朗和美國承諾，將於最多60天內進行談判並達成最終協議，如雙方同意，則可延長期限。

4. 本諒解備忘錄一經簽署，美國將立即解除對伊朗的海上封鎖，避免對伊朗實行任何的干預或阻礙，並將於最多30天內全面恢復交通；伊朗的船舶通行量應與戰前通行量相稱。美國也承諾將在最終協議簽署後的30天內從周邊地區撤軍。

5. 本諒解備忘錄一經簽署，伊朗將立即採取措施，確保波斯灣（Persian Gulf）與阿曼海（Sea of Oman）之間的商船往返在30天內恢復到戰前水準，並顧及排除技術障礙及伊朗清除水雷的需要。

6. 美國承諾與其區域夥伴共同制定一項雙方均同意的伊朗重建及經濟發展綜合計畫，並確保至少提供3000億美元的資金。這項計畫的執行機制將在60天內擬定，作為最終協議的一部分。

7. 美國承諾將按照最終協議中商定的時間表，結束目前伊朗所面臨的所有類型制裁，包括聯合國安全理事會（UN Security Council）和國際原子能總署（IAEA）理事會的決議，以及所有美國單方面實施的主要及次要制裁。

8. 伊朗重申絕不會製造核武器。伊朗和美國已同意，關於濃縮材料的處置及所有經雙方同意的其他核相關事項，包括伊朗的核需求，將在最終協議中得到充分解決；最終協議將確認本條款所載內容。

9. 伊朗和美國同意，在達成最終協議之前，雙方將維持現狀：伊朗將維持其核計畫的現狀，美國則不會對伊朗實施新制裁，或在該地區增強軍力。

10. 美國承諾，在本諒解備忘錄簽署後至制裁解除之日為止，對於伊朗原油、石化產品及其衍生品的出口，以及所有相關服務，包括銀行、保險、運輸等，美國財政部將簽發豁免。

11. 美國承諾，鑑於最終協議談判的進展，伊朗被凍結或受限的資金和資產將被釋出，並可全面動用。這些資金無論是存放在主帳戶中還是已轉移，均可依伊朗中央銀行決定的最終受益人辦理支付，並可全額動用。美國承諾將在此基礎上核發所有必要的許可證和執照。

12. 伊朗與美國同意建立一項執行機制，以監督最終協議的順利執行，以及未來對最終協議的承諾。

13. 本諒解備忘錄一經簽署，在收到有關本諒解備忘錄第4、5、10及11條已開始執行，且這些措施持續落實的保證後，伊朗與美國將僅就其餘條款展開最終協議的談判。

14. 最終協議將透過聯合國安理會具約束力的決議予以批准。