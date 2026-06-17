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「不守規矩就開炸」川普：美伊協議並非最終版 若不滿意恐重開火
美國總統川普17日說，與伊朗達成的臨時協議並非最終版本，若他不滿意，或德黑蘭「不守規矩」，可能會重啟轟炸。
川普在七國集團（G7）峰會的場邊表示：「這只是備忘錄，要是我不滿意，可以重新開火、把炸彈扔到他們頭上。如果我不喜歡、或是他們不守規矩，我們會回頭丟炸彈砸他們的腦袋，明白嗎？」
川普並說，伊朗備忘錄並不包括立即放寬對伊朗的制裁。他同時大力稱讚美伊協議，說道：「這是強而有力的協議。雖然沒人知道具體內容，但極為強大，大多數人似乎都很滿意」。他並指出，協議有助市場。
17日油價一度接近三個月低點，他預測油價將進一步下跌，來到低於戰前的水位。
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