美伊將簽協議 外館回顧戰時助近萬台人撤離

意在終結中東戰爭的美伊協議預計19日在瑞士簽署，駐沙烏地阿拉伯代表處從戰爭初期，即持續協助受困台灣遊客和僑民離境；據外交部統計，包括經由代表處協助返台者，至4月20日累計有9025人順利從中東地區離境返台。

美國與以色列聯手在2月28日空襲伊朗，爆發區域性戰爭。6月14日，美國與伊朗宣布達成初步協議，預定在19日於日內瓦簽署，讓這場持續近4個月、引發全球政治與經濟動盪的衝突有望告一段落。

戰爭期間，以色列本土、中東區域內多個美軍基地，以及數個海灣國家的民用設施，遭伊朗以大量彈道飛彈和自殺式無人機空襲。其中沙烏地阿拉伯頻繁受到伊朗無人機空襲威脅，出口受阻、飛機航班延遲或停飛、投資經濟也受到極大影響。

駐沙烏地阿拉伯代表張治平接受中央社記者訪問表示，這份協議是否能為區域帶來永久和平，仍須視接下來60天的最終協議。

張治平指出，美國最在乎者始終圍繞在伊朗「核」議題上，並強力阻絕伊朗發展核武器。因此，若此協議能確保伊朗無發展核武能力，自然就能減低其對周邊國家的威脅，並符合沙烏地阿拉伯的利益。

張治平表示，沙烏地阿拉伯此刻正積極推動2030願景計畫，積極發展國家大型建設，預期美伊協議可為沙國帶來國家穩定發展，讓2030年的世界博覽會、2034年的世界盃足球賽均可順利舉行。

張治平另提到，沙國雖然在戰爭中受到波及但由於地理位置優勢，在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖時，每日仍能自紅海揚布港（Yanbu）出口700萬桶原油，而原自沙東進出口的貨物則改從吉達港（Jeddah）進出。

從戰爭初期開始，駐沙烏地阿拉伯代表處即持續協助受困國人離境。張治平在3、4月間，曾多次與代表處人員從沙國首都利雅德驅車卡達，往返千里協助安排滯留國人交通，並護送他們前往沙國首都利雅德搭機返台。

截至4月20日，向外交部中東地區各處尋求協助總人數達487人；包括經由代表處協助者在內，從中東返台的民眾累計人數為9025人。