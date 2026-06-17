G7領袖歡迎美伊協議 要求「立即在黎巴嫩停火」

七大工業國集團領袖今天對結束伊朗衝突的臨時協議表示歡迎，呼籲立即在黎巴嫩停火，並表示將多元化能源供應路線，降低對荷莫茲海峽的依賴。

路透社報導，七大工業國集團（G7）領袖在日內瓦湖（Lake Geneva）畔的法國小鎮艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行高峰會之際，美國和伊朗停火協議相關細節從華府和德黑蘭陸續傳出，內容預計19日在鄰近的瑞士正式公布。

這項美伊協議可望啟動結束戰爭的最終和談。這場戰事已經造成逾7000人死亡，主要在伊朗和黎巴嫩。

G7領袖在聲明中指出：「我們強調談判有必要處理伊朗對區域及其他地區構成的威脅，確保伊朗永遠無法取得核武。」

這場高峰會讓美國總統川普有機會向英國、加拿大、法國、德國、義大利和日本等主要盟友說明他與伊朗達成的協議。

這些盟國多半與美國同樣關切伊朗核計畫及其他議題，但是並未支持川普發動戰爭的決定。他們也憂心德黑蘭在抵擋超級大國攻擊、確立對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制權之後，將會取得更大談判籌碼。

儘管美國和伊朗在本周簽署的諒解備忘錄尚未公開，但已經把4月宣布的停火期限再延長60天，讓交戰雙方得以談判永久停戰協議。

然而，停火協議背後懸而未決的最大問題仍在於黎巴嫩的未來。為剷除美以對伊朗發動攻擊後，跨境聲援德黑蘭的什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）武裝，以色列於3月入侵黎巴嫩。

以色列軍隊依舊占領黎巴嫩南部大片區域，逾100萬當地民眾被迫流離失所，而真主黨則未遭擊潰。

伊朗強調，停火協議必須同時終結在黎巴嫩的敵對行為，而且永久協議必須促成以色列撤軍。未參與美伊和談的以色列則堅稱不會撤離，並且保留動武權利。

這導致以色列與美國出現裂痕，川普更在公開場合斥責盟友、以色列總理內唐雅胡（BenjaminNetanyahu）。他昨天在峰會中表示，對以色列的處理方式「不滿意」。

G7領袖在聲明中呼籲對黎巴嫩「立即切實停火」，並要求解除真主黨武裝。

真主黨發言人向路透社表示，如果以色列不結束占領行徑，伊朗不會同意永久停戰。