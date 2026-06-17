教宗讚揚美伊停火協議 呼籲俄烏對話「實現公正持久的和平」

教宗良十四世（Leo XIV）今天讚揚伊朗與美國宣布達成一項終結中東戰爭的協議，稱這是「對話與談判中令人鼓舞努力」的成果。

法新社報導，華府與德黑蘭本周達成協議，以結束這場衝突，教宗良十四世對促成這場談判的人士表達「感激」之意。

教宗良十四世在梵蒂岡每周公開接見活動中表示：「我希望這項協議能夠透過促進人民之間的對話與合作，協助加強中東地區的相互信任、安全與穩定。」

這位70歲的教宗也談到有關烏克蘭戰爭「令人痛苦」的消息，並為「對話的途徑……使公正且持久的和平得以實現」而祈禱。

俄羅斯入侵烏克蘭已成為第二次世界大戰以來，歐洲最血腥的衝突之一，持續時間也已超過第一次世界大戰。

教宗良十四世說：「如此多的無辜民眾和救援人員喪生、教堂和文化遺產慘遭祝融摧毀。」

他說：「我與那些悼念至親的人、受傷的人，以及在暴力之中繼續勇敢為生命服務的人站在一起。」