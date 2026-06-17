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澳洲調降波斯灣旅遊警示 有望提振中東航空業

中央社／ 雪梨/香港17日綜合外電報導

澳洲今天下調對多個中東國家的旅遊警示，讓澳洲民眾前往或經波斯灣主要航空樞紐轉機時可獲旅遊險保障，這項消息有望提振中東航空業。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢表示，在美國伊朗達成臨時和平協議後，澳洲原本對阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、以色列與科威特發布的「請勿前往」旅遊警示調降等級。

黃英賢指出，針對上述國家的旅遊警示現為「重新考慮是否有必要前往」，因為當地安全情況仍可能無預警迅速惡化。

澳洲解除「請勿前往」旅遊警示對波斯灣國家的航空業者是正面消息。根據航空資料分析公司睿思譽（Cirium），在戰爭於2月底爆發前，這些業者承載過半自歐洲飛往澳洲、紐西蘭及太平洋島國的旅客。

由於擔憂飛彈與無人機風險、航班延誤以及缺乏旅遊險保障，許多澳洲旅客傾向選擇澳洲航空（QantasAirways）、新加坡航空（Singapore Airlines）與香港國泰航空（Cathay Pacific Airways）等營運的經亞洲轉機航班，進一步推升機票價格。

澳洲旅行社集團Flight Centre Travel Group（FCTG）休閒旅遊執行長卡瓦納（James Kavanagh）指出，旅遊警示調降是「許多澳洲旅客一直翹首期盼的消息」；民眾經波斯灣航空樞紐轉機無法獲得旅遊險保障，是近幾個月抑制旅遊需求的因素之一。

卡瓦納還說，FCTG預期旅遊諮詢與訂位將顯著回升。

以色列 伊朗 美國 中東 波斯灣 澳洲

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