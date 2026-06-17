伊朗油輪未遭阻攔穿越封鎖線 2個月來首出口原油

多個船舶追蹤網站顯示，至少兩艘油輪今天在未遭阻攔之下穿越美軍封鎖線、離開伊朗。船運追蹤網站TankerTrackers.com說，這是伊朗兩個月來首次出口原油。

美聯社和法新社報導，TankerTrackers.com表示，經由衛星影像佐證，至少兩艘隸屬伊朗國家油輪公司（National Iranian Tanker Company）的超大型原油輪（VLCC）「Diona號」與「Hero II號」，載運共計380萬桶伊朗原油，駛離美軍封鎖範圍。

船運追蹤網站稍後又表示，第3艘油輪也已駛離。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）表示不予置評。

美國與伊朗預計19日在瑞士布爾根施托克（Burgenstock）山區度假村展開最終協議的談判工作。此時，荷莫茲海峽（Hormuz Strait）將恢復通航的消息，讓國際油價應聲下跌。

官員們表示，最終協議的相關談判將於瑞士簽署儀式結束後隨即展開，並於60天的窗口期間持續協商，屆時將決定伊朗核計畫的未來與國際經濟制裁的解除方案。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導援引知情人士的話指出，美方將根據結束戰事的協議，允許伊朗立即開始出售石油與燃料。

報導還指出，針對石油銷售的制裁豁免將於簽署後立即生效，範圍也涵蓋包括銀行、運輸與保險在內的相關服務。